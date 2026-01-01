Onyx är en AI-plattform med öppen källkod som kombinerar ett funktionsrikt chattgränssnitt med företagssökning över ditt teams dokument och applikationer. Den fungerar med alla stora LLM-leverantörer — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, och alla självhostade modeller som exponeras via Ollama eller vLLM — så att du fritt kan välja den modell som passar varje uppgift utan att behöva skriva om din stack.

Att själv hosta Onyx på din VPS behåller chattutskrifter, indexerade dokument och anslutningsuppgifter på infrastruktur du kontrollerar. Fler än fyrtio anslutningar hämtar data från Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira och mer till ett enhetligt sökindex, så att svar hänvisar till originalen istället för att läcka känslig information till tredjeparts SaaS.