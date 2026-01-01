Installera Onyx med installation med ett klick.
Öppen källkods AI-chatt och plattform för företagsökning som ansluter varje LLM till er teamkunskap.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Onyx
Onyx är en AI-plattform med öppen källkod som kombinerar ett funktionsrikt chattgränssnitt med företagssökning över ditt teams dokument och applikationer. Den fungerar med alla stora LLM-leverantörer — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, och alla självhostade modeller som exponeras via Ollama eller vLLM — så att du fritt kan välja den modell som passar varje uppgift utan att behöva skriva om din stack.
Att själv hosta Onyx på din VPS behåller chattutskrifter, indexerade dokument och anslutningsuppgifter på infrastruktur du kontrollerar. Fler än fyrtio anslutningar hämtar data från Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira och mer till ett enhetligt sökindex, så att svar hänvisar till originalen istället för att läcka känslig information till tredjeparts SaaS.
Viktiga funktioner i Onyx
Fungerar med alla LLM
Ta med dina egna API-nycklar för OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, eller någon OpenAI-kompatibel slutpunkt inklusive lokala Ollama- och vLLM-distributioner.
Fyrtio plus kontakter
Indexera Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk och många fler så att chattsvar hänvisar till er verkliga teamkunskap.
AI-agenter och AI-assistenter
Bygg anpassade assistenter med skräddarsydda prompter, anslutningsomfång och verktyg så att varje team får en AI formad efter sitt arbetsflöde.
Referenser och underlag
Varje svar länkar tillbaka till källdokumentet, så att användare kan verifiera påståenden och lita på svaren istället för att förlita sig på hallucinationer.
Rollbaserade behörigheter
Åtkomstkontroll på dokumentnivå ärver källsystemets behörigheter så att användare bara ser vad de redan får läsa.
Självhostad integritet
Chattar, vektorer och källdokument stannar på din VPS — ingen skickar något till Onyx servrar och du behåller full kontroll över modell- och anslutningstrafiken.
Varför köra Onyx på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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