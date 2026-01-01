Installera ShinyProxy med installation med ett klick.
Server med öppen källkod för att driftsätta Shiny, Dash, Streamlit och andra dataappar med inbyggd autentisering.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ShinyProxy
ShinyProxy är den öppen källkods-server som Open Analytics har byggt för att hosta interaktiva dataapplikationer skrivna i R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio och många andra ramverk. Den startar varje användarsession i en isolerad Docker-container och proxar sedan HTTP- och WebSocket-trafik tillbaka till webbläsaren, så att varje besökare får en ren miljö utan att påverka delat tillstånd.
Att själv hosta ShinyProxy på din egen VPS håller proprietära modeller, datamängder och instrumentpaneler inom din egen infrastruktur samtidigt som det ger team företagsfunktioner — autentisering, gruppbaserad åtkomstkontroll, användningsloggning — utan licensiering per användare eller leverantörslåsning.
Viktiga funktioner i ShinyProxy
Behållare per användare
Varje session startar sin egen Docker-container så att användare aldrig delar tillstånd, sessioner eller beräkningsresurser.
Stöd för flera ramverk
Hosta R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode och vilken annan webbapp som helst paketerad som en container.
Instickbar autentisering
Anslut LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak eller sociala inloggningar för att kontrollera åtkomst till appar med gruppbaserad åtkomstkontroll.
Användningsanalys
Inbyggd händelseloggning spårar appstartar, tidslängder och aktiva sessioner för kapacitetsplanering och granskning.
WebSocket-strömning
Inbyggd WebSocket- och HTTP/2-proxy håller interaktiva Shiny- och Dash-appar responsiva under belastning.
Adminöversikt
Live administratörsvy visar körande containrar, låter operatörer inspektera aktivitet och stoppar sessioner vid behov.
Varför köra ShinyProxy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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