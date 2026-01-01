ShinyProxy är den öppen källkods-server som Open Analytics har byggt för att hosta interaktiva dataapplikationer skrivna i R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio och många andra ramverk. Den startar varje användarsession i en isolerad Docker-container och proxar sedan HTTP- och WebSocket-trafik tillbaka till webbläsaren, så att varje besökare får en ren miljö utan att påverka delat tillstånd.

Att själv hosta ShinyProxy på din egen VPS håller proprietära modeller, datamängder och instrumentpaneler inom din egen infrastruktur samtidigt som det ger team företagsfunktioner — autentisering, gruppbaserad åtkomstkontroll, användningsloggning — utan licensiering per användare eller leverantörslåsning.