Hiccup är en lättviktig, öppen källkod statisk startsida utformad för att placera dina mest använda länkar i centrum. Byggd som en React-applikation som drivs av Nginx, kräver den ingen databas och ingen backend – bara en JSON-konfigurationsfil som du kan redigera direkt eller hantera via den inbyggda konfigurationsredigeraren. Utvalda kort, organiserade kategorier och en kraftfull sökfält med flera leverantörer gör det trivialt snabbt att hoppa till vilket bokmärke som helst från en enda flik.

Att självhosta Hiccup på din egen VPS innebär att dina bokmärken förblir privata, laddas omedelbart från statiska filer och förblir tillgängliga från vilken enhet som helst. Med PWA-stöd, kortkommandon, dra-och-släpp-länkhantering och skrivskyddat läge för delade skärmar, passar Hiccup lika bra som en personlig webbläsarstartsida eller en hushållsöversikt för delade tjänster.