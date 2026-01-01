Upp till 69 % rabatt på Hiccup

Installera Hiccup med en klicksinstallation.

En snabb, statisk startsida för att organisera dina viktigaste länkar och bokmärken på ett ställe.

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243,90kr/mån
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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Hiccup

Hiccup är en lättviktig, öppen källkod statisk startsida utformad för att placera dina mest använda länkar i centrum. Byggd som en React-applikation som drivs av Nginx, kräver den ingen databas och ingen backend – bara en JSON-konfigurationsfil som du kan redigera direkt eller hantera via den inbyggda konfigurationsredigeraren. Utvalda kort, organiserade kategorier och en kraftfull sökfält med flera leverantörer gör det trivialt snabbt att hoppa till vilket bokmärke som helst från en enda flik.

Att självhosta Hiccup på din egen VPS innebär att dina bokmärken förblir privata, laddas omedelbart från statiska filer och förblir tillgängliga från vilken enhet som helst. Med PWA-stöd, kortkommandon, dra-och-släpp-länkhantering och skrivskyddat läge för delade skärmar, passar Hiccup lika bra som en personlig webbläsarstartsida eller en hushållsöversikt för delade tjänster.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Hiccup

Multileverantörssökning

Sök på Google, DuckDuckGo, Amazon och anpassade leverantörer samtidigt, eller hoppa direkt till en sparad länk efter namn eller tagg.

JSON-konfigurationsredigerare

Hantera hela din översikt via en inbyggd konfigurationsredigerare — ladda från URL eller lokal fil, förhandsgranska flera konfigurationer och ladda ner säkerhetskopior när som helst.

Dra och släpp-länkar

Lägg till eller uppdatera länkar och kortbakgrunder genom att dra webbadresser eller bilder från ett annat webbläsarfönster direkt till valfritt kort.

Tangentbordsnavigering

Fullt stöd för kortkommandon låter dig öppna länkar, växla redigeringsläge och navigera i översikten utan att röra musen.

PWA och mobilanpassad

Installera Hiccup som en Progressive Web App på vilken enhet som helst för snabb åtkomst från startskärmen till alla dina bokmärken från datorn eller mobilen.

Varför köra Hiccup på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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