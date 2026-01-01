Installera Hiccup med en klicksinstallation.
En snabb, statisk startsida för att organisera dina viktigaste länkar och bokmärken på ett ställe.
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Vad du kan bygga med Hiccup
Hiccup är en lättviktig, öppen källkod statisk startsida utformad för att placera dina mest använda länkar i centrum. Byggd som en React-applikation som drivs av Nginx, kräver den ingen databas och ingen backend – bara en JSON-konfigurationsfil som du kan redigera direkt eller hantera via den inbyggda konfigurationsredigeraren. Utvalda kort, organiserade kategorier och en kraftfull sökfält med flera leverantörer gör det trivialt snabbt att hoppa till vilket bokmärke som helst från en enda flik.
Att självhosta Hiccup på din egen VPS innebär att dina bokmärken förblir privata, laddas omedelbart från statiska filer och förblir tillgängliga från vilken enhet som helst. Med PWA-stöd, kortkommandon, dra-och-släpp-länkhantering och skrivskyddat läge för delade skärmar, passar Hiccup lika bra som en personlig webbläsarstartsida eller en hushållsöversikt för delade tjänster.
Viktiga funktioner i Hiccup
Multileverantörssökning
Sök på Google, DuckDuckGo, Amazon och anpassade leverantörer samtidigt, eller hoppa direkt till en sparad länk efter namn eller tagg.
JSON-konfigurationsredigerare
Hantera hela din översikt via en inbyggd konfigurationsredigerare — ladda från URL eller lokal fil, förhandsgranska flera konfigurationer och ladda ner säkerhetskopior när som helst.
Dra och släpp-länkar
Lägg till eller uppdatera länkar och kortbakgrunder genom att dra webbadresser eller bilder från ett annat webbläsarfönster direkt till valfritt kort.
Tangentbordsnavigering
Fullt stöd för kortkommandon låter dig öppna länkar, växla redigeringsläge och navigera i översikten utan att röra musen.
PWA och mobilanpassad
Installera Hiccup som en Progressive Web App på vilken enhet som helst för snabb åtkomst från startskärmen till alla dina bokmärken från datorn eller mobilen.
Varför köra Hiccup på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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