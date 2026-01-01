Installera ZITADEL med en klicksinstallation.
Identitetsinfrastrukturplattform med öppen källkod för autentisering, SSO och användarhantering i alla dina applikationer.
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Vad du kan bygga med ZITADEL
ZITADEL är en molnbaserad identitets- och åtkomsthanteringsplattform med öppen källkod som tillhandahåller autentisering, auktorisering och användarhantering för moderna applikationer. Den stöder OIDC, OAuth 2.0, SAML och passkeys direkt ur lådan — vilket gör den till ett komplett självhostat alternativ till Auth0, Keycloak eller AWS Cognito.
Att själv hosta ZITADEL på din egen VPS ger dig full kontroll över användardata, efterlevnadskrav och autentiseringsflöden utan användaravgifter eller leverantörslåsning. Dess händelsedrivna arkitektur säkerställer en komplett, oföränderlig granskningslogg över alla identitetsoperationer.
Viktiga funktioner i ZITADEL
Single Sign-On
Centralisera autentisering över alla dina applikationer med stöd för OIDC och SAML, vilket ger användarna en inloggning för allt de får åtkomst till.
Passkey-autentisering
Aktivera lösenordsfri inloggning med WebAuthn-passnycklar och hårdvarusäkerhetsnycklar för nätfiskeskyddad, autentiseringsfri åtkomst.
Inbyggd fleranvändararkitektur
Hantera flera organisationer och applikationer från en ZITADEL-instans med fullständig isolering mellan klienter och organisationsspecifik varumärkesprofilering.
Oföränderligt revisionsspår
Händelsedriven arkitektur registrerar varje identitetsoperation som en oföränderlig händelse, vilket ger loggar av efterlevnadsklass för SOC 2- och GDPR-krav.
Identitetsfederation
Anslut Google, GitHub, Microsoft och anpassade OIDC-leverantörer så att användare kan logga in med sina befintliga konton över hela din stack.
Varför köra ZITADEL på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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