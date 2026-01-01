ZITADEL är en molnbaserad identitets- och åtkomsthanteringsplattform med öppen källkod som tillhandahåller autentisering, auktorisering och användarhantering för moderna applikationer. Den stöder OIDC, OAuth 2.0, SAML och passkeys direkt ur lådan — vilket gör den till ett komplett självhostat alternativ till Auth0, Keycloak eller AWS Cognito.

Att själv hosta ZITADEL på din egen VPS ger dig full kontroll över användardata, efterlevnadskrav och autentiseringsflöden utan användaravgifter eller leverantörslåsning. Dess händelsedrivna arkitektur säkerställer en komplett, oföränderlig granskningslogg över alla identitetsoperationer.