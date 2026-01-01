Mobilizon är en gratis, federerad plattform för evenemangsorganisering, byggd av Framasoft och nu förvaltad av den ideella organisationen Kaihuri. Den ersätter Facebook Events och Meetup med ett nätverk av oberoende instanser som sammankopplas via ActivityPub-protokollet, vilket ger arrangörer, aktivister och samhällen en plats att publicera evenemang och grupper utan att utsätta deltagare för annonsspårning, datainsamling eller algoritmiska flöden.

Att själv hosta Mobilizon på din egen VPS innebär att du kontrollerar vem som ansluter sig till din instans, vilka modereringsregler som gäller och hur länge evenemangsdata behålls. Din community behåller sin kalender och medlemslista även om en enskild instans – eller en hel kommersiell plattform – försvinner, eftersom federation gör nätverket motståndskraftigt genom sin design.