Distribuera Mobilizon med en klicks-installation.
Federerad evenemangsarrangör med öppen källkod för gemenskaper och rörelser som behöver sammankomster utan övervakning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Mobilizon
Mobilizon är en gratis, federerad plattform för evenemangsorganisering, byggd av Framasoft och nu förvaltad av den ideella organisationen Kaihuri. Den ersätter Facebook Events och Meetup med ett nätverk av oberoende instanser som sammankopplas via ActivityPub-protokollet, vilket ger arrangörer, aktivister och samhällen en plats att publicera evenemang och grupper utan att utsätta deltagare för annonsspårning, datainsamling eller algoritmiska flöden.
Att själv hosta Mobilizon på din egen VPS innebär att du kontrollerar vem som ansluter sig till din instans, vilka modereringsregler som gäller och hur länge evenemangsdata behålls. Din community behåller sin kalender och medlemslista även om en enskild instans – eller en hel kommersiell plattform – försvinner, eftersom federation gör nätverket motståndskraftigt genom sin design.
Viktiga funktioner i Mobilizon
ActivityPub-federation
Anslut till Mastodon, PeerTube och alla andra Mobilizon-instanser så att deltagare kan följa evenemang och grupper över hela fediversum från ett enda konto.
Grupper och diskussioner
Driv permanenta grupper med delade inlägg, resurser och diskussionstrådar så att organiseringen fortsätter mellan evenemangen, inte bara under själva dagen.
Integritet som standard
Inga tredjepartsspårare, ingen reklam och ingen e-post krävs för offentliga evenemang – deltagare kan OSA anonymt eller med en federerad identitet.
Multi-identitetsprofiler
Behåll separata identiteter för aktivism, arbete och fritidsintressen på ett konto. Då förblir privatlivet åtskilt från offentlig organisering.
Kartor och geolokalisering
OpenStreetMap-drivna platsökning och evenemangskartor hjälper lokalsamhällen att hitta närliggande sammankomster utan att skicka data till kommersiella kartleverantörer.
Självhostad moderering
Ange instansövergripande regler, godkänn nya konton och blockera fientliga servrar – alla modereringsbeslut stannar på din VPS istället för en central plattform.
Varför köra Mobilizon på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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