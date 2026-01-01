Traccar är ett omfattande GPS-spårningssystem med öppen källkod som stöder över 200 kommunikationsprotokoll och fungerar med praktiskt taget alla GPS-enheter på marknaden. Organisationer av alla storlekar använder Traccar för att övervaka fordon, tillgångar och personal i realtid via ett intuitivt webbgränssnitt med interaktiva kartor, geofence-zoner, hastighetsvarningar och detaljerade reserapporter.

Att själv hosta Traccar på din egen VPS eliminerar återkommande licensavgifter per enhet från kommersiella plattformar och håller känslig platsdata helt under din kontroll. Denna mall distribuerar Traccar med en PostgreSQL-databas för tillförlitlig, långsiktig lagring av spårningshistorik, rutter och analyser.