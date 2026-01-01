GPS-spårningsplattform med öppen källkod som stöder över 200 protokoll för realtidsövervakning av fordonsflottor och tillgångar.
Välj en VPS-prenumeration för Traccar
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Traccar
Traccar är ett omfattande GPS-spårningssystem med öppen källkod som stöder över 200 kommunikationsprotokoll och fungerar med praktiskt taget alla GPS-enheter på marknaden. Organisationer av alla storlekar använder Traccar för att övervaka fordon, tillgångar och personal i realtid via ett intuitivt webbgränssnitt med interaktiva kartor, geofence-zoner, hastighetsvarningar och detaljerade reserapporter.
Att själv hosta Traccar på din egen VPS eliminerar återkommande licensavgifter per enhet från kommersiella plattformar och håller känslig platsdata helt under din kontroll. Denna mall distribuerar Traccar med en PostgreSQL-databas för tillförlitlig, långsiktig lagring av spårningshistorik, rutter och analyser.
Viktiga funktioner i Traccar
200+ enhetsprotokoll
Anslut praktiskt taget vilken GPS-spårare, OBD-dongel eller smartphone-app som helst med inbyggt stöd för över 200 kommunikationsprotokoll.
Realtidskartspårning
Övervaka enheters positioner i realtid på interaktiva OpenStreetMap eller Google Maps med automatiska uppdateringar och ruttvisualisering.
Geofencing och aviseringar
Definiera geofence-zoner och få omedelbara aviseringar för inträde, utträde, hastighetsöverträdelser och rörelsehändelser.
Flottrapporter
Generera omfattande rapporter för resor, stopp, sträcka, bränsleförbrukning och förarbeteendeanalys.
Fleranvändaråtkomst
Skapa användarkonton med behörighetsbaserad enhetsdelning för team, avdelningar eller kunder.
REST API-integration
Integrera spårningsdata med externa system och kontrollpaneler via ett väldokumenterat REST API.
Varför köra Traccar på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.