Tracktor är en webbapplikation med öppen källkod för fordonsspårning och vagnparkshantering, utformad för att ge privatpersoner och småföretag full insyn i sina fordon och tillgångar. Den erbjuder en ren, självhostad översikt för att registrera resor, hantera fordon och övervaka vagnparksaktivitet – utan prenumerationsavgifter eller tredjepartsdatautbyte.

Tracktor är byggd på en lättviktig Node.js-stack med SQLite-lagring och är enkel att driftsätta och kräver minimala resurser. Er vagnparksdata stannar på er egen server, vilket ger er full kontroll över åtkomst, integritet och lagring. Förstagångsbesökare uppmanas att registrera ett administratörskonto, vilket gör den första installationen smidig.