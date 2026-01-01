Installera Tracktor med enklicksinstallation.
Plattform med öppen källkod för fordonsspårning och vagnparksadministration för att övervaka dina fordon och tillgångar på ett ställe.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Tracktor
Tracktor är en webbapplikation med öppen källkod för fordonsspårning och vagnparkshantering, utformad för att ge privatpersoner och småföretag full insyn i sina fordon och tillgångar. Den erbjuder en ren, självhostad översikt för att registrera resor, hantera fordon och övervaka vagnparksaktivitet – utan prenumerationsavgifter eller tredjepartsdatautbyte.
Tracktor är byggd på en lättviktig Node.js-stack med SQLite-lagring och är enkel att driftsätta och kräver minimala resurser. Er vagnparksdata stannar på er egen server, vilket ger er full kontroll över åtkomst, integritet och lagring. Förstagångsbesökare uppmanas att registrera ett administratörskonto, vilket gör den första installationen smidig.
Viktiga funktioner i Tracktor
Fordonshantering
Lägg till och organisera hela din fordonsflotta på ett ställe, och spåra varje fordon med sin egen profil, detaljer och aktivitetshistorik.
Reseinspelning
Logga resor med start- och slutpunkter, sträckor och tidsstämplar för att bygga en korrekt historik över fordonsanvändning och rutter.
Självhostad integritet
Din egen server lagrar all fordonsdata – inga spårningstjänster från tredje part, inga prenumerationsavgifter och ingen leverantörslåsning.
Lättviktig SQLite-lagring
Använder SQLite för beständig lagring, vilket håller driftsättningen enkel och resurseffektiv utan att kräva en separat databasserver.
Användarautentisering
Inbyggd autentisering säkrar åtkomst till er fordonsdata, och registrering vid första besöket gör den initiala installationen enkel.
Varför köra Tracktor på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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