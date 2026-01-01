Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Planka
Planka är en gratis kanban-applikation med öppen källkod, byggd för arbetsgrupper som behöver ett enkelt, självhyst alternativ till Trello. Med realtidsuppdateringar, dra-och-släpp-hantering av kort och ett rent gränssnitt hjälper Planka team att organisera projekt, spåra uppgifter och samarbeta utan att förlita sig på proprietära SaaS-plattformar eller betala prenumerationsavgifter per användare.
Att självhysa Planka på din egen VPS håller all projektdata, bilagor och teamkommunikation under din kontroll. Denna installation inkluderar PostgreSQL för tillförlitlig datalagring och Traefik-integration för säker HTTPS-åtkomst. Ett administratörskonto skapas automatiskt vid första uppstarten med de inloggningsuppgifter du konfigurerar under installationen.
Viktiga funktioner i Planka
Realtids kanban-tavlor
Ändringar dyker upp omedelbart för alla teammedlemmar med liveuppdateringar via WebSocket-anslutningar.
Drag-and-drop cards
Flytta uppgifter mellan listor och ändra prioriteterna med intuitiva dra-och-släpp-interaktioner.
File attachments
Bifoga filer och bilder direkt till kort för att hålla projektresurser organiserade tillsammans med uppgifter.
Uppgiftskommentarer
Diskutera uppgifter med teammedlemmar via kortkommentarer med notiser i realtid.
Labels and due dates
Kategorisera kort med färgade etiketter och ange förfallodatum för att hålla koll på tidsfrister i alla projekt.
Flerprojektstavlor
Organisera arbetet över flera projekt med separata tavlor, var och en med sina egna listor och medlemmar.
Varför köra Planka på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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