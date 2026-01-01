Planka är en gratis kanban-applikation med öppen källkod, byggd för arbetsgrupper som behöver ett enkelt, självhyst alternativ till Trello. Med realtidsuppdateringar, dra-och-släpp-hantering av kort och ett rent gränssnitt hjälper Planka team att organisera projekt, spåra uppgifter och samarbeta utan att förlita sig på proprietära SaaS-plattformar eller betala prenumerationsavgifter per användare.

Att självhysa Planka på din egen VPS håller all projektdata, bilagor och teamkommunikation under din kontroll. Denna installation inkluderar PostgreSQL för tillförlitlig datalagring och Traefik-integration för säker HTTPS-åtkomst. Ett administratörskonto skapas automatiskt vid första uppstarten med de inloggningsuppgifter du konfigurerar under installationen.