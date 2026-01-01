OpenObserve (O2) är en molnbaserad observerbarhetsplattform byggd i Rust som förenar logghantering, metrikövervakning, distribuerad spårning och realtidsanvändarövervakning i en enda lättviktsdistribution. Genom att använda Parquet kolumnlagring med inbyggt S3-stöd levererar den lagringskostnader som är upp till 140 gånger lägre än Elasticsearch, samtidigt som den erbjuder jämförbar eller bättre frågeprestanda.

Till skillnad från observerbarhetsstackar med flera komponenter som kräver separata verktyg för loggar, mätvärden och spårningar, levereras OpenObserve som en enda binärfil med en inbäddad databas. Självhosting på en VPS ger ingenjörs- och driftteam fullständig kontroll över sin telemetridata — ingen licensiering per användare, inga avgifter för datautgång och ingen tredjepartsåtkomst till känsliga infrastrukturmätvärden, felloggar eller användarsessionsdata.