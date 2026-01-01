Driftsätt OpenObserve med ett klicks installation.
Enhetlig observerbarhetsplattform för loggar, mätvärden, spårningar och instrumentpaneler — ett kostnadseffektivt självhostat alternativ till Datadog och Splunk.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenObserve
OpenObserve (O2) är en molnbaserad observerbarhetsplattform byggd i Rust som förenar logghantering, metrikövervakning, distribuerad spårning och realtidsanvändarövervakning i en enda lättviktsdistribution. Genom att använda Parquet kolumnlagring med inbyggt S3-stöd levererar den lagringskostnader som är upp till 140 gånger lägre än Elasticsearch, samtidigt som den erbjuder jämförbar eller bättre frågeprestanda.
Till skillnad från observerbarhetsstackar med flera komponenter som kräver separata verktyg för loggar, mätvärden och spårningar, levereras OpenObserve som en enda binärfil med en inbäddad databas. Självhosting på en VPS ger ingenjörs- och driftteam fullständig kontroll över sin telemetridata — ingen licensiering per användare, inga avgifter för datautgång och ingen tredjepartsåtkomst till känsliga infrastrukturmätvärden, felloggar eller användarsessionsdata.
Viktiga funktioner i OpenObserve
Enhetlig observerbarhet
Loggar, mätvärden, distribuerade spår och övervakning av verkliga användare, allt på en plattform – du behöver inte koppla ihop separata verktyg eller underhålla flera integrationer.
Parquet-lagring
Kolumnärt Parquet-format med S3-native lagring minskar datalagringskostnaderna med upp till 140 gånger jämfört med Elasticsearch, vilket gör observerbarhet i petabyte-skala ekonomiskt hållbar.
OpenTelemetry native
Tar emot data via OpenTelemetry-standarden och kräver inga leverantörsspecifika agenter eller proprietära SDK:er för loggar, mätvärden eller spårningar.
SQL och PromQL-frågor
Frågeloggar och spårningar med SQL och mätvärden med PromQL — bekanta språk som eliminerar behovet av att lära sig en proprietär frågesyntax.
Inbyggda översikter
Färdiga instrumentpanelsmallar och en visuell instrumentpanelsbyggare ger omedelbar överblick över infrastruktur, applikationsprestanda och felprocent.
Varför köra OpenObserve på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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