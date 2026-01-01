Installera Grav med en klicksinstallation.
Snabbt, modernt flat-file CMS som inte kräver någon databas – bara Markdown-filer, Twig-mallar och ett plugin-ekosystem.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Grav
Grav är ett modernt plattfils-CMS som lagrar allt innehåll som Markdown-filer på filsystemet, vilket helt eliminerar databasen. Byggt på PHP med Twig-mallar, levererar det snabba sidladdningar genom filbaserad cachning, en inbyggd adminpanel för icke-tekniska redaktörer, och över 300 plugins för formulär, SEO, sökning och flerspråkigt innehåll.
Att självhosta Grav på din VPS innebär att säkerhetskopiering är lika enkelt som att kopiera en mapp, Git hanterar versionskontrollen inbyggt, och det finns inga begränsningar för databasanslutningar, problem med frågeoptimering, eller separata säkerhetskopieringsjobb — bara filer och din applikation som körs på hårdvara du kontrollerar.
Viktiga funktioner i Grav
Ingen databas krävs
Allt innehåll finns som Markdown-filer, vilket eliminerar behovet av databasinstallation, anslutningspooler eller frågeoptimering för typiska webbplatsbelastningar.
Inbyggd kontrollpanel
Hantera sidor, teman, insticksmoduler och användarkonton via ett användarvänligt webbgränssnitt utan att röra kommandoraden eller redigera filer direkt.
Rikt plugin-ekosystem
Över 300 tillägg täcker formulär, flerspråksstöd, sök, SEO, bildoptimering och mer – installera dem med ett klick från adminpanelen.
Git-vänligt innehåll
Den filbaserade arkitekturen gör hela webbplatsen — innehåll, konfiguration och kod — spårbar i Git för automatiserade driftsättningar och ändringshistorik.
Twig Mallning
Bygg helt anpassade teman med hjälp av Twig-mallmotorn, med tillgång till det kraftfulla innehålls-API:et, taxonomisystemet och mediepipelinen.
Varför köra Grav på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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