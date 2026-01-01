Grav är ett modernt plattfils-CMS som lagrar allt innehåll som Markdown-filer på filsystemet, vilket helt eliminerar databasen. Byggt på PHP med Twig-mallar, levererar det snabba sidladdningar genom filbaserad cachning, en inbyggd adminpanel för icke-tekniska redaktörer, och över 300 plugins för formulär, SEO, sökning och flerspråkigt innehåll.

Att självhosta Grav på din VPS innebär att säkerhetskopiering är lika enkelt som att kopiera en mapp, Git hanterar versionskontrollen inbyggt, och det finns inga begränsningar för databasanslutningar, problem med frågeoptimering, eller separata säkerhetskopieringsjobb — bara filer och din applikation som körs på hårdvara du kontrollerar.