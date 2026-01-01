Upp till 69 % rabatt på HyperDX

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Öppen källkods observerbarhetsplattform som förenar loggar, spårningar, mätvärden och sessionsuppspelningar i ett gränssnitt i Datadog-stil.

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AI-hanterad VPS
86,90kr/mån
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64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med HyperDX

HyperDX är en plattform för observerbarhet med öppen källkod som konsoliderar loggar, spårningar, mätvärden och sessionsuppspelningar i ett enda gränssnitt — ett självhostat alternativ till Datadog och andra kommersiella APM-verktyg. Den bygger på ClickHouse för snabba frågor över telemetri med hög kardinalitet och talar OpenTelemetry nativt, så att alla OTEL-instrumenterade applikationer kan skicka data utan anpassade exportörer eller proprietära agenter.

Att själv hosta HyperDX på din VPS undviker avgifter per värd och per GB för datainmatning som skalas oförutsägbart med trafiken. Loggar, spårningar och användarsessionsdata — som ofta innehåller kundidentifierare, API-nyttolaster och interna systemdetaljer — stannar på din egen infrastruktur där du helt kontrollerar lagring och åtkomst.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i HyperDX

Enhetlig observabilitet

Loggar, spårningar, mätvärden och sessionsuppspelningar finns i ett enda användargränssnitt så att utvecklare kan växla från en misslyckad förfrågan till dess fullständiga spårning utan att byta verktyg.

OpenTelemetry-inbyggd

Ta emot data från vilken som helst OpenTelemetry-instrumenterad tjänst via OTLP gRPC eller HTTP – du behöver inga anpassade exportörer eller proprietära agenter.

ClickHouse-drivna frågor

Använder ClickHouse för sökningar på under en sekund över loggar och spår med hög kardinalitet, utan kompromisser med föraggregering eller sampling.

Sessionuppspelningar

Spela upp frontend-användarsessioner länkade till backend-spårningar för att se exakt vad en användare gjorde i ögonblicken innan ett fel uppstod.

Översikter och aviseringar

Bygg anpassade diagram från valfri signal och utlös varningar vid loggmönster, spårningsfel eller mätvärdeströsklar via Slack, PagerDuty eller webhooks.

Självhostad integritet

Behåll kundidentifierare, API-nyttolaster och interna systemdetaljer på din egen infrastruktur utan pris per värd eller per GB.

Varför köra HyperDX på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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