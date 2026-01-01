Installera HyperDX med ettklicksinstallation.
Öppen källkods observerbarhetsplattform som förenar loggar, spårningar, mätvärden och sessionsuppspelningar i ett gränssnitt i Datadog-stil.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med HyperDX
HyperDX är en plattform för observerbarhet med öppen källkod som konsoliderar loggar, spårningar, mätvärden och sessionsuppspelningar i ett enda gränssnitt — ett självhostat alternativ till Datadog och andra kommersiella APM-verktyg. Den bygger på ClickHouse för snabba frågor över telemetri med hög kardinalitet och talar OpenTelemetry nativt, så att alla OTEL-instrumenterade applikationer kan skicka data utan anpassade exportörer eller proprietära agenter.
Att själv hosta HyperDX på din VPS undviker avgifter per värd och per GB för datainmatning som skalas oförutsägbart med trafiken. Loggar, spårningar och användarsessionsdata — som ofta innehåller kundidentifierare, API-nyttolaster och interna systemdetaljer — stannar på din egen infrastruktur där du helt kontrollerar lagring och åtkomst.
Viktiga funktioner i HyperDX
Enhetlig observabilitet
Loggar, spårningar, mätvärden och sessionsuppspelningar finns i ett enda användargränssnitt så att utvecklare kan växla från en misslyckad förfrågan till dess fullständiga spårning utan att byta verktyg.
OpenTelemetry-inbyggd
Ta emot data från vilken som helst OpenTelemetry-instrumenterad tjänst via OTLP gRPC eller HTTP – du behöver inga anpassade exportörer eller proprietära agenter.
ClickHouse-drivna frågor
Använder ClickHouse för sökningar på under en sekund över loggar och spår med hög kardinalitet, utan kompromisser med föraggregering eller sampling.
Sessionuppspelningar
Spela upp frontend-användarsessioner länkade till backend-spårningar för att se exakt vad en användare gjorde i ögonblicken innan ett fel uppstod.
Översikter och aviseringar
Bygg anpassade diagram från valfri signal och utlös varningar vid loggmönster, spårningsfel eller mätvärdeströsklar via Slack, PagerDuty eller webhooks.
Självhostad integritet
Behåll kundidentifierare, API-nyttolaster och interna systemdetaljer på din egen infrastruktur utan pris per värd eller per GB.
Varför köra HyperDX på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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