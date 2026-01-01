HyperDX är en plattform för observerbarhet med öppen källkod som konsoliderar loggar, spårningar, mätvärden och sessionsuppspelningar i ett enda gränssnitt — ett självhostat alternativ till Datadog och andra kommersiella APM-verktyg. Den bygger på ClickHouse för snabba frågor över telemetri med hög kardinalitet och talar OpenTelemetry nativt, så att alla OTEL-instrumenterade applikationer kan skicka data utan anpassade exportörer eller proprietära agenter.

Att själv hosta HyperDX på din VPS undviker avgifter per värd och per GB för datainmatning som skalas oförutsägbart med trafiken. Loggar, spårningar och användarsessionsdata — som ofta innehåller kundidentifierare, API-nyttolaster och interna systemdetaljer — stannar på din egen infrastruktur där du helt kontrollerar lagring och åtkomst.