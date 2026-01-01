Installera draw.io med ett klick.
Gratis diagramapplikation med öppen källkod för att skapa flödesscheman, nätverksdiagram, UML och arkitekturvisualiseringar — helt självhostad.
Välj en VPS-prenumeration för draw.io
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med draw.io
draw.io (diagrams.net) är ett gratis, öppen källkod-diagramverktyg som miljontals ingenjörer, arkitekter och affärsanalytiker litar på. Det stöder ett brett utbud av diagramtyper — flödesscheman, UML-klassdiagram, entitet-relationsdiagram, nätverks- och infrastrukturkartor, BPMN-arbetsflöden och mer — allt från en förfinad webbläsarbaserad redigerare.
Att själva hosta draw.io på er egen VPS innebär att all diagramdata stannar inom er infrastruktur. draw.io skickar inga filer till externa servrar, vilket gör det till standardvalet för team inom reglerade branscher eller de med strikta krav på datalagring. Docker-avbildningen är tillståndslös och lättviktig, utan databasberoenden.
Viktiga funktioner i draw.io
Noll externa beroenden
draw.io använder en enda tillståndslös container och kräver ingen databas — diagramdata lämnar aldrig din server.
Brett diagramstöd
Skapa flödesscheman, UML, ER-diagram, nätverkskartor, BPMN-arbetsflöden och wireframes i en enhetlig redigerare.
Molnlagringsintegrationer
Anslut till Google Drive, Microsoft OneDrive och GitLab för att lagra och versionshantera diagram tillsammans med dina befintliga filer.
Serversidesexport
Exportera diagram till PDF-, PNG-, SVG- och Visio (.vsdx)-format direkt på servern utan klientbearbetning.
Offline-kapabel redigerare
Fungerar helt offline genom att lägga till
?offline=1 till URL:en — perfekt för luftisolerade eller begränsade miljöer.
Varför köra draw.io på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.