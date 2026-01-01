draw.io (diagrams.net) är ett gratis, öppen källkod-diagramverktyg som miljontals ingenjörer, arkitekter och affärsanalytiker litar på. Det stöder ett brett utbud av diagramtyper — flödesscheman, UML-klassdiagram, entitet-relationsdiagram, nätverks- och infrastrukturkartor, BPMN-arbetsflöden och mer — allt från en förfinad webbläsarbaserad redigerare.

Att själva hosta draw.io på er egen VPS innebär att all diagramdata stannar inom er infrastruktur. draw.io skickar inga filer till externa servrar, vilket gör det till standardvalet för team inom reglerade branscher eller de med strikta krav på datalagring. Docker-avbildningen är tillståndslös och lättviktig, utan databasberoenden.