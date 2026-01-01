Kibana är det officiella webbgränssnittet för Elasticsearch – en förfinad plattform för att utforska data, bygga interaktiva instrumentpaneler, köra sökfrågor och hantera en Elastic Stack-distribution. Ursprungligen skapad 2013 och nu underhållen av Elastic NV, är Kibana standardvisualiseringslagret för alla applikationer byggda på Elasticsearch, från logganalys och observerbarhet till e-handelssökning och säkerhetsanalys.

Att själv hosta Kibana på din VPS ger data- och plattformsteam en komplett visualiseringsmiljö för Elastic Stack utan dokumentbaserade SaaS-avgifter som är vanliga för Elastic Cloud. Denna mall paketerar en enskild Elasticsearch-nod tillsammans med Kibana, så att stacken är redo att mata in data och bygga instrumentpaneler omedelbart efter driftsättning.