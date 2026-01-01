Installera Kibana med ettklicksinstallation.
Plattform med öppen källkod för datavisualisering och utforskning för Elasticsearch med instrumentpaneler, sökning och verktyg för observerbarhet.
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Vad du kan bygga med Kibana
Kibana är det officiella webbgränssnittet för Elasticsearch – en förfinad plattform för att utforska data, bygga interaktiva instrumentpaneler, köra sökfrågor och hantera en Elastic Stack-distribution. Ursprungligen skapad 2013 och nu underhållen av Elastic NV, är Kibana standardvisualiseringslagret för alla applikationer byggda på Elasticsearch, från logganalys och observerbarhet till e-handelssökning och säkerhetsanalys.
Att själv hosta Kibana på din VPS ger data- och plattformsteam en komplett visualiseringsmiljö för Elastic Stack utan dokumentbaserade SaaS-avgifter som är vanliga för Elastic Cloud. Denna mall paketerar en enskild Elasticsearch-nod tillsammans med Kibana, så att stacken är redo att mata in data och bygga instrumentpaneler omedelbart efter driftsättning.
Viktiga funktioner i Kibana
Upptäck och utforska
Bläddra i Elasticsearch-index med Discover-gränssnittet — fråga, filtrera, sortera och visualisera råa dokument för att upptäcka mönster och avvikelser i realtid.
Instrumentpaneler och visualiseringar
Bygg interaktiva instrumentpaneler med linjediagram, stapeldiagram, värmekartor, kartor, tabeller och Lens dra-och-släpp-visualiseringar som kan delas mellan team.
Sök och ES|QL
Fullständig Elasticsearch Query DSL plus ES|QL – ett frågespråk med pipe-operatorer liknande Splunk SPL – gör komplexa frågor tillgängliga för icke-utvecklare.
Observerbarhetsverktyg
Inbyggda appar för loggar, mätvärden, APM och övervakning av drifttid för att samla in och analysera observerbarhetsdata från Elastic Agent och Beats.
Kartor och geodata
Interaktiva flerskiktskartor med vektorlager, värmekartor och geoaggregeringar för att visualisera geospatial data tillsammans med andra dimensioner.
Aviseringar och rapportering
Tröskel- och anomalibaserade aviseringar med e-post, Slack och webhook-destinationer, samt schemalagd generering av PDF- och CSV-rapporter.
Varför köra Kibana på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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