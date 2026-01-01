Kiwix-serve är den officiella HTTP-servern från Kiwix-projektet som förvandlar ZIM-arkiv till ett snabbt, sökbart och webbläsaråtkomligt bibliotek. ZIM är ett öppet komprimerat arkivformat som fångar hela webbplatser — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED Talks, MDN, Khan Academy och hundratals andra — för helt offline-läsning.

Att själv hosta Kiwix-serve på en VPS ger dig ett permanent, alltid online-referensbibliotek som inte är beroende av det publika internet, ursprungliga webbplatsers drifttid eller betalväggar från leverantörer. Släpp ZIM-filer i datavolymen från det officiella Kiwix-biblioteket och servern laddar om dem direkt, och exponerar ett enhetligt webbgränssnitt med fulltextsökning över varje arkiv du laddar.