Installera Kiwix-serve med en klicksinstallation.
Självhostad offline-läsare för Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange och tusentals ZIM-arkiv.
Välj en VPS-prenumeration för Kiwix-serve
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Kiwix-serve
Kiwix-serve är den officiella HTTP-servern från Kiwix-projektet som förvandlar ZIM-arkiv till ett snabbt, sökbart och webbläsaråtkomligt bibliotek. ZIM är ett öppet komprimerat arkivformat som fångar hela webbplatser — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED Talks, MDN, Khan Academy och hundratals andra — för helt offline-läsning.
Att själv hosta Kiwix-serve på en VPS ger dig ett permanent, alltid online-referensbibliotek som inte är beroende av det publika internet, ursprungliga webbplatsers drifttid eller betalväggar från leverantörer. Släpp ZIM-filer i datavolymen från det officiella Kiwix-biblioteket och servern laddar om dem direkt, och exponerar ett enhetligt webbgränssnitt med fulltextsökning över varje arkiv du laddar.
Viktiga funktioner i Kiwix-serve
Hot-reload ZIM-bibliotek
Släpp nya ZIM-filer i datavolymen och kiwix-serve plockar upp dem automatiskt med den inbyggda biblioteksmonitorn — inga omstarter behövs.
Fulltextsökning
Sök igenom alla laddade arkiv med ett integrerat fulltextindex, med förslag medan du skriver för snabba sökningar i Wikipedia eller andra ZIM-filer.
Ta med eget innehåll
Välj vilken ZIM som helst från den officiella Kiwix-katalogen — hela Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange-dumpar, MDN, Khan Academy, TED och många fler referensarkiv.
Optimerad för offline-läsning
ZIM-komprimering håller lagringsutrymmet lågt och uppslagningarna snabba, så en enda VPS kan betjäna massiva referensarkiv utan externa beroenden.
Inbäddad OPDS-katalog
Exponerar en OPDS-feed från ditt bibliotek så att Kiwix mobil- och datorläsare kan upptäcka och ladda ner titlar direkt från din server.
Självinitierad vid första uppstarten
En valfri ZIM-nedladdnings-URL hämtar ditt första arkiv automatiskt vid driftsättning, så att du kan bläddra på servern så fort den går online.
Varför köra Kiwix-serve på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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