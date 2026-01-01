Installera Steel Browser med ett klick.
Öppen källkods webbläsar-API som ger AI-agenter fullständig kontroll över en riktig Chrome-instans för webbautomatisering och datautvinning.
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Vad du kan bygga med Steel Browser
Steel Browser är en webbläsarsandlåda med öppen källkod, byggd för AI-agenter och automatiseringsarbetsflöden. Den omsluter en hanterad Chrome-instans bakom ett REST- och WebSocket-API, och exponerar hela Chrome DevTools Protocol så att agenter kan navigera sidor, fylla i formulär, ta skärmdumpar och extrahera strukturerad data utan att behöva hantera Puppeteer- eller Selenium-standardkod.
Att själv hosta Steel behåller varje webbläsarsession, cookie-lagring och skrapad nyttolast på din egen infrastruktur istället för en tredjeparts webbläsarmolntjänst. Du undviker prissättning per session, behåller kontrollen över proxyservrar och inställningar för anti-detektering, och kan ansluta vilket AI-agentramverk som helst — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, eller anpassad kod — till samma backend.
Viktiga funktioner i Steel Browser
Sessionshantering
Skapa, pausa, återuppta och förstöra isolerade webbläsarsessioner via ett enda REST API, med cookies och lokal lagring bevarade mellan anrop.
Fullständig CDP-åtkomst
Anslut direkt till Chrome DevTools Protocol över WebSocket för finkornig kontroll med Puppeteer, Playwright eller någon CDP-kompatibel klient.
Sida till Markdown och PDF
Inbyggda slutpunkter konverterar alla renderade sidor till ren Markdown, PDF eller skärmdumpar, redo att matas in i LLM-kontextfönster eller dokumentpipelines.
Live-sessionsfelsökare
Visuell översikt strömmar varje session i realtid så att ni kan se vad en agent ser, spela upp åtgärder och diagnostisera fel utan att köra om jobb.
Ramverksagnostiska SDK:er
Officiella Python- och Node-SDK:er integreras med LangChain, CrewAI, OpenAI Agents och anpassade stackar — byt från molnbaserade webbläsarleverantörer utan att skriva om agentlogiken.
Varför köra Steel Browser på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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