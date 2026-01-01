Steel Browser är en webbläsarsandlåda med öppen källkod, byggd för AI-agenter och automatiseringsarbetsflöden. Den omsluter en hanterad Chrome-instans bakom ett REST- och WebSocket-API, och exponerar hela Chrome DevTools Protocol så att agenter kan navigera sidor, fylla i formulär, ta skärmdumpar och extrahera strukturerad data utan att behöva hantera Puppeteer- eller Selenium-standardkod.

Att själv hosta Steel behåller varje webbläsarsession, cookie-lagring och skrapad nyttolast på din egen infrastruktur istället för en tredjeparts webbläsarmolntjänst. Du undviker prissättning per session, behåller kontrollen över proxyservrar och inställningar för anti-detektering, och kan ansluta vilket AI-agentramverk som helst — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, eller anpassad kod — till samma backend.