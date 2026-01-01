Installera Rivet med ett klick.
Körningsmiljö med öppen källkod för tillståndsbaserade aktörer som driver AI-agenter, samarbetsappar och beständiga arbetsflöden.
Välj en VPS-prenumeration för Rivet
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Rivet
Rivet är en orkestreringsmotor med öppen källkod för Rivet Actors — långvariga, lätta processer vars tillstånd lever i minnet och som systemet automatiskt sparar. Till skillnad från tillståndslösa serverlösa körtider behåller varje aktör sitt eget SQLite-stödda tillstånd, adresserbara identitet och händelselogg, vilket gör det till en naturlig passform för AI-agenter, flerspelarspelsessioner, samarbetsredigerare och hållbara arbetsflöden.
Att själv hosta Rivet på din egen VPS håller aktörstillstånd, agentminne och arbetsflödesdata helt under din kontroll utan avgifter per exekvering. Den inkluderade motorn har den inbyggda Inspector-panelen för att bläddra i aktörstillstånd, spela upp arbetsflöden och felsöka live-trafik utan att instrumentera applikationskod.
Viktiga funktioner i Rivet
Tillståndskänsliga aktörer
Långvariga processer med minnesinterna tillstånd, SQLite-beständighet och stabila adresserbara identiteter för AI-agenter och flerspelarsessioner.
Hållbara arbetsflöden
Arbetsflödeskörning överlever krascher och omstarter, återuppspelar händelsehistorik så att affärslogiken återupptas exakt där den slutade.
Inbyggd inspektör
Webbläsarpanel för att bläddra i aktörers SQLite-databaser, inspektera arbetsflödesstatus, övervaka händelser och styra aktörer via en REPL.
Polyglot SDKs
Anslut löpare via de officiella RivetKit SDK:erna för TypeScript, Rust, Python och Swift utan att skriva om befintliga tjänster.
Filsystemslagring
Produktionsklar enkelnodsdistribution med stöd av en inbäddad RocksDB-lagring – man behöver ingen extern databas för att komma igång.
Containerschemaläggning
Schemalägger användarkod som containrar över runner-noder, vilket gör det enkelt att köra agenter och spelservrar tillsammans med motorn.
Varför köra Rivet på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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