Rivet är en orkestreringsmotor med öppen källkod för Rivet Actors — långvariga, lätta processer vars tillstånd lever i minnet och som systemet automatiskt sparar. Till skillnad från tillståndslösa serverlösa körtider behåller varje aktör sitt eget SQLite-stödda tillstånd, adresserbara identitet och händelselogg, vilket gör det till en naturlig passform för AI-agenter, flerspelarspelsessioner, samarbetsredigerare och hållbara arbetsflöden.

Att själv hosta Rivet på din egen VPS håller aktörstillstånd, agentminne och arbetsflödesdata helt under din kontroll utan avgifter per exekvering. Den inkluderade motorn har den inbyggda Inspector-panelen för att bläddra i aktörstillstånd, spela upp arbetsflöden och felsöka live-trafik utan att instrumentera applikationskod.