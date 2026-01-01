Installera FUXA med en klicksinstallation.
Webbaserad SCADA/HMI-programvara med öppen källkod för att designa processvisualiseringar i realtid och ansluta till industriella enheter.
Välj en VPS-prenumeration för FUXA
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med FUXA
FUXA är en SCADA/HMI/dashboard-plattform med öppen källkod, helt byggd för webben. Dra-och-släpp-redigeraren körs i webbläsaren, så att ingenjörer kan designa anläggningsimitationer, instrumentpaneler och operatörsskärmar utan att installera proprietära verktyg – och samma skärmar visas på vilken enhet som helst med en webbläsare.
Att själv hosta FUXA på din egen VPS behåller taggdata, projektfiler och enhetsuppgifter inom infrastruktur du kontrollerar, vilket är viktigt för OT-miljöer där molnbaserad SCADA sällan är ett alternativ. Node.js-körtiden levereras med inbyggda drivrutiner för Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT och Ethernet/IP, så att den kan kommunicera med befintliga PLC:er och fältenheter utan extra gateways.
Viktiga funktioner i FUXA
Webbredigerare
Designa SCADA-skärmar, instrumentpaneler och larm direkt i webbläsaren med en dra-och-släpp-redigerare – utan att behöva Windows-specifika ingenjörsverktyg.
Industriella protokoll
Inbyggda drivrutiner för Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT och Ethernet/IP kopplar FUXA till PLC:er och fältutrustning direkt ur lådan.
Realtidstaggar
Koppla skärmelement till realtidsenhetstaggar och se värden uppdateras i realtid med inbyggd historikfunktion för trender och rapporter.
Larm och händelser
Konfigurera tröskelbaserade larm med bekräftelseflöden och spara en händelsehistorik för granskningar och efterincidentanalys.
SVG-baserad grafik
Skalbar vektorgrafik håller mimiker skarpa på alla skärmstorlekar, från operatörs-HMI:er till stora översiktspaneler på kontrollrumsväggen.
Skriptbar logik
Lägg till anpassad JavaScript-logik för att hantera beräkningar, transformationer och villkorligt beteende utan att bygga om applikationen.
Varför köra FUXA på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.