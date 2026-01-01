FUXA är en SCADA/HMI/dashboard-plattform med öppen källkod, helt byggd för webben. Dra-och-släpp-redigeraren körs i webbläsaren, så att ingenjörer kan designa anläggningsimitationer, instrumentpaneler och operatörsskärmar utan att installera proprietära verktyg – och samma skärmar visas på vilken enhet som helst med en webbläsare.

Att själv hosta FUXA på din egen VPS behåller taggdata, projektfiler och enhetsuppgifter inom infrastruktur du kontrollerar, vilket är viktigt för OT-miljöer där molnbaserad SCADA sällan är ett alternativ. Node.js-körtiden levereras med inbyggda drivrutiner för Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT och Ethernet/IP, så att den kan kommunicera med befintliga PLC:er och fältenheter utan extra gateways.