Upp till 69 % rabatt på FUXA

Installera FUXA med en klicksinstallation.

Webbaserad SCADA/HMI-programvara med öppen källkod för att designa processvisualiseringar i realtid och ansluta till industriella enheter.

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AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med FUXA

FUXA är en SCADA/HMI/dashboard-plattform med öppen källkod, helt byggd för webben. Dra-och-släpp-redigeraren körs i webbläsaren, så att ingenjörer kan designa anläggningsimitationer, instrumentpaneler och operatörsskärmar utan att installera proprietära verktyg – och samma skärmar visas på vilken enhet som helst med en webbläsare.

Att själv hosta FUXA på din egen VPS behåller taggdata, projektfiler och enhetsuppgifter inom infrastruktur du kontrollerar, vilket är viktigt för OT-miljöer där molnbaserad SCADA sällan är ett alternativ. Node.js-körtiden levereras med inbyggda drivrutiner för Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT och Ethernet/IP, så att den kan kommunicera med befintliga PLC:er och fältenheter utan extra gateways.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i FUXA

Webbredigerare

Designa SCADA-skärmar, instrumentpaneler och larm direkt i webbläsaren med en dra-och-släpp-redigerare – utan att behöva Windows-specifika ingenjörsverktyg.

Industriella protokoll

Inbyggda drivrutiner för Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT och Ethernet/IP kopplar FUXA till PLC:er och fältutrustning direkt ur lådan.

Realtidstaggar

Koppla skärmelement till realtidsenhetstaggar och se värden uppdateras i realtid med inbyggd historikfunktion för trender och rapporter.

Larm och händelser

Konfigurera tröskelbaserade larm med bekräftelseflöden och spara en händelsehistorik för granskningar och efterincidentanalys.

SVG-baserad grafik

Skalbar vektorgrafik håller mimiker skarpa på alla skärmstorlekar, från operatörs-HMI:er till stora översiktspaneler på kontrollrumsväggen.

Skriptbar logik

Lägg till anpassad JavaScript-logik för att hantera beräkningar, transformationer och villkorligt beteende utan att bygga om applikationen.

Varför köra FUXA på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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