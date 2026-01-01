Suwayomi-Server är en självhostad server för läsning av manga och serier – en skrivbordsversion av den populära Android-appen Tachiyomi. Den ansluter till hundratals mangakällor via samma tilläggsekosystem som Tachiyomi, vilket ger dig tillgång till ett stort bibliotek av titlar från ett rent webbgränssnitt som är tillgängligt på alla enheter. Till skillnad från molnbaserade mangatjänster med begränsade kataloger och prenumerationsavgifter, körs Suwayomi helt på din egen server utan löpande kostnader.

All läshistorik, biblioteksdata och nedladdningar lagras lokalt. Suwayomi stöder automatiska biblioteksuppdateringar, kapitelnedladdningar i CBZ-format, stöd för OPDS-kataloger för dedikerade e-läsarappar och en anpassningsbar läsupplevelse – vilket gör den till en komplett självhostad plattform för manga- och serieentusiaster.