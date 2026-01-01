Distribuera Suwayomi med en klick-installation.
Självhostad server för manga och serier som ger tillgång till hundratals Tachiyomi-källor i vilken webbläsare som helst.
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Vad du kan bygga med Suwayomi
Suwayomi-Server är en självhostad server för läsning av manga och serier – en skrivbordsversion av den populära Android-appen Tachiyomi. Den ansluter till hundratals mangakällor via samma tilläggsekosystem som Tachiyomi, vilket ger dig tillgång till ett stort bibliotek av titlar från ett rent webbgränssnitt som är tillgängligt på alla enheter. Till skillnad från molnbaserade mangatjänster med begränsade kataloger och prenumerationsavgifter, körs Suwayomi helt på din egen server utan löpande kostnader.
All läshistorik, biblioteksdata och nedladdningar lagras lokalt. Suwayomi stöder automatiska biblioteksuppdateringar, kapitelnedladdningar i CBZ-format, stöd för OPDS-kataloger för dedikerade e-läsarappar och en anpassningsbar läsupplevelse – vilket gör den till en komplett självhostad plattform för manga- och serieentusiaster.
Viktiga funktioner i Suwayomi
Hundratals källor
Anslut till hundratals manga- och seriekällor med hjälp av Tachiyomis tilläggsekosystem, som täcker webbplatser på dussintals språk och genrer.
Automatiska biblioteksuppdateringar
Ställ in ett uppdateringsintervall och Suwayomi kontrollerar automatiskt alla spårade serier efter nya kapitel, vilket håller ditt bibliotek aktuellt utan manuell uppdatering.
Offline kapitelnedladdningar
Ladda ner kapitel för offline-läsning. Dessa kan du valfritt spara som CBZ-arkiv, kompatibla med alla serieläsare.
OPDS katalogstöd
Den inbyggda OPDS-katalogen låter e-boksläsarappar som KOReader och Panels ansluta direkt till ditt Suwayomi-bibliotek för läsning på dedikerade enheter.
Webbläsarbaserad läsare
Läs manga direkt i webbläsaren med en fullfjädrad läsare som stöder anpassade layouter, sidvisningslägen och inställningar för läsriktning.
Varför köra Suwayomi på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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