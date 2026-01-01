Fasten On-Prem är ett system för elektroniska medicinska journaler (EMR) med öppen källkod som drivs lokalt, vilket låter individer och familjer samla hälsodata från läkare, sjukhus, laboratorier och anslutna enheter i ett enda privat arkiv. Byggt på FHIR-standarden för hälsodata och skrivet i Go, tar det emot journaler via manuell inmatning och FHIR Bundle-uppladdningar exporterade från patientportaler, och visar dem i en enhetlig tidslinje tillsammans med anteckningar, tillstånd, mediciner, allergier och laboratorieresultat.

Att själv hosta Fasten på din egen VPS håller personligt identifierbar hälsodata inom infrastruktur du kontrollerar, snarare än hos en SaaS-leverantör av hälsoregister — viktigt med tanke på hur känslig medicinsk historia är. Den krypterade SQLite-databasen, Go-körtiden med en enda binärfil och registrering per användare innebär att en liten VPS bekvämt kan hosta en komplett personlig eller familjejournal.