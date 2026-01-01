Installera Fasten Health med ettklicksinstallation.
Självhostat system för elektroniska medicinska journaler för enskilda och familjer som samlar hälsodata från vårdgivare och enheter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Fasten Health
Fasten On-Prem är ett system för elektroniska medicinska journaler (EMR) med öppen källkod som drivs lokalt, vilket låter individer och familjer samla hälsodata från läkare, sjukhus, laboratorier och anslutna enheter i ett enda privat arkiv. Byggt på FHIR-standarden för hälsodata och skrivet i Go, tar det emot journaler via manuell inmatning och FHIR Bundle-uppladdningar exporterade från patientportaler, och visar dem i en enhetlig tidslinje tillsammans med anteckningar, tillstånd, mediciner, allergier och laboratorieresultat.
Att själv hosta Fasten på din egen VPS håller personligt identifierbar hälsodata inom infrastruktur du kontrollerar, snarare än hos en SaaS-leverantör av hälsoregister — viktigt med tanke på hur känslig medicinsk historia är. Den krypterade SQLite-databasen, Go-körtiden med en enda binärfil och registrering per användare innebär att en liten VPS bekvämt kan hosta en komplett personlig eller familjejournal.
Viktiga funktioner i Fasten Health
FHIR Bundle-import
Ladda upp FHIR-paket exporterade från patientportaler eller andra vårdsystem för att föra in befintlig medicinsk historik i arkivet.
FHIR-native lagring
Lagra data i deras ursprungliga FHIR-resursformat så att strukturerade frågor, exporter och efterföljande bearbetning förblir leverantörsneutrala.
Manuell postinmatning
Lägg till laboratorieresultat, tillstånd, mediciner, vaccinationer och anteckningar manuellt för besök, vårdgivare eller befintliga journaler som föregår FHIR-åtkomst.
Familjekonton
Hantera uppgifter för partners, barn eller åldrande familjemedlemmar från en enda instans med separata användarkonton.
Krypterad databas
Som standard krypterar SQLite-databasen data i vila, vilket skyddar känsliga journaler på disk mot opportunistisk åtkomst.
Dokumentbilagor
Bifoga skannade dokument, bilder och PDF-filer till vårdtillfällen så att hela patientjournalen samlas på ett sökbart ställe.
Varför köra Fasten Health på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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