Headroom är en öppen källkods-middleware för kontextkomprimering för AI-agenter och LLM-drivna applikationer. Distribuerad som en transparent proxy, placerar den sig mellan din agent och valfri OpenAI-kompatibel API-slutpunkt, och komprimerar automatiskt verktygsutdata, loggar, RAG-bitar, filer och konversationshistorik – vilket minskar tokenanvändningen med 60–95 % utan förlust i svarsnoggrannhet.

Headroom integreras nativt med Claude Code, Cursor och andra MCP-kompatibla verktyg via dess inbyggda MCP-servergränssnitt. Självhosting på din VPS eliminerar exponering av tredjepartsdata och ger dig full kontroll över vilken AI-backend dina agenter ansluter till.