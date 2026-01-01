Installera Headroom med en klickinstallation.
Öppen källkod-kontextkomprimeringsproxy som minskar LLM-tokenanvändningen med 60–95 % för AI-agenter och kodningsverktyg.
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Vad du kan bygga med Headroom
Headroom är en öppen källkods-middleware för kontextkomprimering för AI-agenter och LLM-drivna applikationer. Distribuerad som en transparent proxy, placerar den sig mellan din agent och valfri OpenAI-kompatibel API-slutpunkt, och komprimerar automatiskt verktygsutdata, loggar, RAG-bitar, filer och konversationshistorik – vilket minskar tokenanvändningen med 60–95 % utan förlust i svarsnoggrannhet.
Headroom integreras nativt med Claude Code, Cursor och andra MCP-kompatibla verktyg via dess inbyggda MCP-servergränssnitt. Självhosting på din VPS eliminerar exponering av tredjepartsdata och ger dig full kontroll över vilken AI-backend dina agenter ansluter till.
Viktiga funktioner i Headroom
Massiva tokenbesparingar
Komprimerar verktygsutdata, loggar och konversationshistorik innan de skickas till LLM, vilket minskar tokenanvändningen med 60–95 % utan att offra noggrannheten.
Kodfri proxy
Fungerar som en drop-in-proxy mellan din agent och valfri OpenAI-kompatibel API — du behöver inte göra några SDK-ändringar för att omedelbart börja spara tokens.
Kontextdeduplicering
Deduplicerar automatiskt delad kontext över Claude, Codex, Gemini och andra agenter som körs i samma session.
MCP-server Support
Exponerar komprimeringsverktyg som MCP-slutpunkter, integrerar naturligt med Claude Code, Cursor och alla MCP-kompatibla kodningsagenter.
Anpassad backend-routning
Dirigera förfrågningar till valfri OpenAI-kompatibel backend genom att konfigurera en enda miljövariabel — utan att behöva ändra någon agentkod.
Varför köra Headroom på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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