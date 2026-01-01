LNbits är ett gratis, öppen källkod Bitcoin Lightning Network plånboks- och kontosystem som förvandlar vilken kompatibel Lightning-backend som helst till en fleranvändarplattform. Istället för att driva en enskild nodplånbok låter LNbits dig tillhandahålla obegränsat antal underplånböcker, var och en med sina egna API-nycklar, saldo och åtkomstkontroller – idealiskt för skapare, samhällen, företag och utvecklare som vill utfärda Lightning-konton utan att ge upp förvaringen av den underliggande noden.

En utbyggbar plugin-arkitektur levereras med dussintals färdiga tillägg som täcker dricksburkar, betalväggar, kassaterminaler, prenumerationer, LNURL-tjänster, scrub-länkar och mer. Att själv hosta LNbits på din egen VPS håller Lightning-kanaler, betalningsdata och kundrelationer helt under din kontroll utan någon tredjepartsförvarare eller transaktionsavgifter.