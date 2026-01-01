Installera LNbits med installation med ett klick.
Öppen källkods Lightning-plånbok och kontosystem med dricksburkar, betalväggar, donationsknappar och prenumerationer för kreatörer.
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Vad du kan bygga med LNbits
LNbits är ett gratis, öppen källkod Bitcoin Lightning Network plånboks- och kontosystem som förvandlar vilken kompatibel Lightning-backend som helst till en fleranvändarplattform. Istället för att driva en enskild nodplånbok låter LNbits dig tillhandahålla obegränsat antal underplånböcker, var och en med sina egna API-nycklar, saldo och åtkomstkontroller – idealiskt för skapare, samhällen, företag och utvecklare som vill utfärda Lightning-konton utan att ge upp förvaringen av den underliggande noden.
En utbyggbar plugin-arkitektur levereras med dussintals färdiga tillägg som täcker dricksburkar, betalväggar, kassaterminaler, prenumerationer, LNURL-tjänster, scrub-länkar och mer. Att själv hosta LNbits på din egen VPS håller Lightning-kanaler, betalningsdata och kundrelationer helt under din kontroll utan någon tredjepartsförvarare eller transaktionsavgifter.
Viktiga funktioner i LNbits
Flera plånbokskonton
Skapa obegränsat antal underplånböcker med en enda Lightning-backend, var och en med sin egen balans, REST API-nycklar och isolerad transaktionshistorik.
Dricksburkar och betalväggar
Inbyggda tillägg låter skapare lägga till dricksfunktioner, donationsknappar, betalväggslänkar och prenumerationsnivåer utan att skriva anpassad betalningskod.
Instickbara finansieringskällor
Anslut till LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC och många fler – byt backend-system från admin-gränssnittet utan att behöva driftsätta om.
Tilläggsmarknadsplats
Installera community-tillägg för kassaterminaler, LNURL-tjänster, rensa länkar, lotterispel, presentkort och dussintals fler direkt från gränssnittet.
Utvecklare REST API
Varje plånbok exponerar ett dokumenterat REST API och WebSocket-gränssnitt så att applikationer kan utfärda fakturor, kontrollera saldon och ta emot betalningshändelser programmatiskt.
Självförvaringskontroll
Kör hela stacken på din egen VPS och Lightning-nod – ingen tredjepartsförvarare förvarar medel och inga plattformsavgifter per transaktion tillkommer.
Varför köra LNbits på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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