Mailpit är ett verktyg för e-posttestning och felsökning med öppen källkod, byggt för utvecklare. Det kör en inbyggd SMTP-server som fångar upp all utgående e-post från dina applikationer och visar de infångade meddelandena i en ren, sökbar webbinkorg — utan att någonsin skicka e-post till riktiga mottagare. Detta gör det säkert att testa flöden för e-postaviseringar, iterera på e-postmallar och verifiera SMTP-konfigurationer i utvecklings- och stagingmiljöer.

Mailpit är den moderna, aktivt underhållna ersättningen för MailHog (som inte längre underhålls). Det levereras som en enda lättviktig binärfil med en snabb SQLite-baserad meddelandelagring, fulltextsökning, HTML-e-postrendering, ett REST API och valfri SMTP- och UI-autentisering — allt med ett försumbart minnesavtryck.