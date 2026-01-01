Installera Mailpit med ettklicksinstallation.
Lättviktigt e-posttestverktyg som fångar SMTP-meddelanden och visar dem i en webbläsarbaserad inkorg.
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Vad du kan bygga med Mailpit
Mailpit är ett verktyg för e-posttestning och felsökning med öppen källkod, byggt för utvecklare. Det kör en inbyggd SMTP-server som fångar upp all utgående e-post från dina applikationer och visar de infångade meddelandena i en ren, sökbar webbinkorg — utan att någonsin skicka e-post till riktiga mottagare. Detta gör det säkert att testa flöden för e-postaviseringar, iterera på e-postmallar och verifiera SMTP-konfigurationer i utvecklings- och stagingmiljöer.
Mailpit är den moderna, aktivt underhållna ersättningen för MailHog (som inte längre underhålls). Det levereras som en enda lättviktig binärfil med en snabb SQLite-baserad meddelandelagring, fulltextsökning, HTML-e-postrendering, ett REST API och valfri SMTP- och UI-autentisering — allt med ett försumbart minnesavtryck.
Viktiga funktioner i Mailpit
SMTP-e-postfångst
Fungerar som en drop-in SMTP-server som fångar upp utgående e-post från alla applikationer och förhindrar oavsiktlig leverans till riktiga e-postadresser under utveckling.
Webbläsarbaserad inkorg
Visa, sök och granska alla fångade meddelanden i ett responsivt webbgränssnitt med fullständig HTML-återgivning, källvy och mobilvänlig layout.
REST API-åtkomst
Hämta, radera och hantera meddelanden programmatiskt via ett dokumenterat REST API, vilket möjliggör integration med automatiserade testsviter och CI/CD-pipelines.
Fulltextsökning
Sök igenom ämnesrader, avsändar- och mottagaradresser samt meddelandetext för att snabbt hitta specifika e-postmeddelanden under testning.
Meddelandetaggning
Tagga meddelanden automatiskt efter typ – HTML, bilagor, inbäddade bilder – för snabb visuell filtrering bland stora volymer testmejl.
Varför köra Mailpit på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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