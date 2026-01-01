ownCloud är en självhostad plattform för filsynkronisering och delning som ger dig bekvämligheten med molnlagring — åtkomst var som helst, synkronisering mellan enheter, delning med teammedlemmar — helt inom din egen infrastruktur. Till skillnad från Google Drive eller Dropbox lagrar ownCloud dina filer på din egen server och håller känsliga dokument och data under din direkta kontroll.

Företag, universitet och integritetsmedvetna individer över hela världen använder ownCloud, som stöder filversionering, detaljerade delningsbehörigheter och synkroniseringsklienter för Windows, macOS, Linux, iOS och Android. Denna installation inkluderar MariaDB för tillförlitlig datalagring och Redis för prestandacaching.