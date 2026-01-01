Installera ownCloud med en klicksinstallation.
Öppen källkod-plattform för filsynkronisering och delning som ger dig ett privat moln för dina dokument, foton och data.
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Vad du kan bygga med ownCloud
ownCloud är en självhostad plattform för filsynkronisering och delning som ger dig bekvämligheten med molnlagring — åtkomst var som helst, synkronisering mellan enheter, delning med teammedlemmar — helt inom din egen infrastruktur. Till skillnad från Google Drive eller Dropbox lagrar ownCloud dina filer på din egen server och håller känsliga dokument och data under din direkta kontroll.
Företag, universitet och integritetsmedvetna individer över hela världen använder ownCloud, som stöder filversionering, detaljerade delningsbehörigheter och synkroniseringsklienter för Windows, macOS, Linux, iOS och Android. Denna installation inkluderar MariaDB för tillförlitlig datalagring och Redis för prestandacaching.
Viktiga funktioner i ownCloud
Enhetsövergripande synkronisering
Skrivbordsklienter för Windows, macOS och Linux samt iOS- och Android-appar håller filer synkroniserade över alla dina enheter automatiskt.
Granulär fildelning
Dela filer och mappar med interna användare eller externa gäster, med kontroll över behörigheter för visning, redigering och vidare delning, samt länkars utgångsdatum.
Filversionshantering
Varje filredigering skapar en ny version som du kan bläddra bland och återställa, vilket skyddar mot oavsiktliga överskrivningar och dataförlust.
WebDAV-åtkomst
Montera ownCloud som en nätverksenhet på valfritt operativsystem med hjälp av den inbyggda WebDAV-servern utan att installera en dedikerad synkroniseringsklient.
Appmarknadsplats
Utöka funktionaliteten med appar för redigering av kontorsdokument, antivirusgenomsökning, LDAP-autentisering och tvåfaktorsinloggning från ownClouds marknadsplats.
Varför köra ownCloud på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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