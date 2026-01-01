Radicale är en liten, enkel, problemfri CalDAV- (kalender) och CardDAV- (kontakt) server skriven i Python. Den använder standardprotokollen som alla moderna operativsystem stöder inbyggt — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — så kalendrar och kontakter synkroniseras till dina enheter utan att installera anpassade appar eller webbläsartillägg.

Att själva hosta Radicale på din VPS håller varje händelse, adress och delad kalender på infrastruktur du kontrollerar istället för att lämnas över till en kalender-SaaS. Servern lagrar samlingar som vanliga filer på disken, kräver ingen databas och körs bekvämt tillsammans med andra appar tack vare dess lilla Python-fotavtryck.