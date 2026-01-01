Installera Radicale med ettklicksinstallation.
Lätt självhustad CalDAV- och CardDAV-server för att synkronisera kalendrar och kontakter på alla dina enheter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Radicale
Radicale är en liten, enkel, problemfri CalDAV- (kalender) och CardDAV- (kontakt) server skriven i Python. Den använder standardprotokollen som alla moderna operativsystem stöder inbyggt — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — så kalendrar och kontakter synkroniseras till dina enheter utan att installera anpassade appar eller webbläsartillägg.
Att själva hosta Radicale på din VPS håller varje händelse, adress och delad kalender på infrastruktur du kontrollerar istället för att lämnas över till en kalender-SaaS. Servern lagrar samlingar som vanliga filer på disken, kräver ingen databas och körs bekvämt tillsammans med andra appar tack vare dess lilla Python-fotavtryck.
Viktiga funktioner i Radicale
Standard CalDAV och CardDAV
Inbyggd synkronisering med iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME och KDE utan tredjepartsklienter – alla moderna operativsystem stöder protokollen direkt.
Filbaserad lagring
Kalendrar och kontakter lagras som vanliga iCalendar- och vCard-filer på disk — enkla att säkerhetskopiera, versionshantera eller migrera utan databasdumpar.
Fleranvändare med delning
Varje autentiserad användare får sina egna samlingar, med valfria delningsregler för delade familje- eller teamkalendrar.
Minimal resursåtgång
Ren Python-server utan databas startar på sekunder och använder tiotals megabyte minne — perfekt för de minsta VPS-planerna.
Webbadministrationsgränssnitt
Inbyggt webbläsargränssnitt låter användare bläddra bland samlingar, kopiera CalDAV/CardDAV-URL:er för klientinställning och verifiera att allt fungerar.
Omvänd proxy-vänlig
Utformad för att fungera bakom nginx, Apache eller Traefik med HTTPS-terminering uppströms så att implementeringen blir enkel och säker.
Varför köra Radicale på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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