Installera Headscale med en klicksinstallation.
Självhostad implementering med öppen källkod av Tailscales kontrollserver för privata WireGuard-meshnätverk.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Headscale
Headscale är ett självhyst alternativ till Tailscales proprietära kontrollserver, vilket ger dig fullständigt ägande över ditt privata WireGuard-meshnätverk. Medan Tailscales hostade tjänst hanterar nyckelutbyte, IP-tilldelning och routingbeslut, gör Headscale detsamma på infrastruktur du kontrollerar – utan månadsavgifter, utan enhetsbegränsningar kopplade till en prenumeration och utan beroende av en tredjeparts molntjänst.
Denna mall paketerar Headscale med Headscale UI, en webbläsarbaserad översikt för att hantera användare, noder och förhandsautentiseringsnycklar. Båda levereras under samma HTTPS-domän, med webbgränssnittet tillgängligt på
/web-sökvägen. Alla Tailscale-kompatibla klienter kan ansluta till ditt meshnätverk omedelbart efter att de pekar sin inloggningsserver till din distributions-URL.
Viktiga funktioner i Headscale
Tailscale-kompatibla klienter
Valfri enhet som kör den officiella Tailscale-klienten kan ansluta till din Headscale-server utan klientbaserade ändringar.
Webbhanteringsgränssnitt
Headscale UI erbjuder en webbpanel för att hantera användare, noder och förhandsgodkända nycklar, utan att du behöver använda kommandoraden.
Full mesh-nätverk
Anslutna noder kommunicerar direkt med varandra över NAT-gränser med WireGuard-kryptering.
MagicDNS-stöd
Headscale tilldelar värdnamn till alla registrerade noder, vilket möjliggör DNS-baserad åtkomst utan statisk IP-konfiguration.
SQLite-baserad lagring
En lättviktig SQLite-databas lagrar all nätverksstatus, och man behöver ingen extern databastjänst.
API- och CLI-hantering
Hantera användare, noder och rutter via Headscale CLI eller HTTP API för skriptning och automatisering.
Varför köra Headscale på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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