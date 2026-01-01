Headscale är ett självhyst alternativ till Tailscales proprietära kontrollserver, vilket ger dig fullständigt ägande över ditt privata WireGuard-meshnätverk. Medan Tailscales hostade tjänst hanterar nyckelutbyte, IP-tilldelning och routingbeslut, gör Headscale detsamma på infrastruktur du kontrollerar – utan månadsavgifter, utan enhetsbegränsningar kopplade till en prenumeration och utan beroende av en tredjeparts molntjänst.

Denna mall paketerar Headscale med Headscale UI, en webbläsarbaserad översikt för att hantera användare, noder och förhandsautentiseringsnycklar. Båda levereras under samma HTTPS-domän, med webbgränssnittet tillgängligt på /web -sökvägen. Alla Tailscale-kompatibla klienter kan ansluta till ditt meshnätverk omedelbart efter att de pekar sin inloggningsserver till din distributions-URL.