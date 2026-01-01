Installera HandBrake med ettklicksinstallation.
Videotranskoder med öppen källkod, tillgänglig från vilken webbläsare som helst, med masskonvertering och automatisk bearbetning av övervakade mappar.
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Vad du kan bygga med HandBrake
HandBrake är den mest använda videotranskodaren med öppen källkod, som kan konvertera praktiskt taget alla videoformat till moderna, brett kompatibla utdata som MP4 och MKV. Denna distribution kör HandBrake i en Docker-container och strömmar dess fullständiga grafiska gränssnitt till din webbläsare med hjälp av noVNC – ingen skrivbordsinstallation krävs. Du får det kompletta HandBrake-gränssnittet med alla dess kodningsförinställningar, stöd för undertexter, kapitelmarkörer och hårdvaruaccelerationsalternativ, tillgängligt från vilken enhet som helst med en modern webbläsare.
Containern inkluderar en funktion för övervakad mapp som automatiskt konverterar alla videofiler du släpper in i den angivna indatakatalogen, vilket gör det enkelt att köra obevakade batchjobb på din VPS.
Viktiga funktioner i HandBrake
Webbläsarbaserat GUI
Det fullständiga HandBrake-skrivbordsgränssnittet strömmar direkt till din webbläsare via noVNC – du kommer åt det var som helst utan att installera någon programvara lokalt.
Automatisk bevakad mapp
Systemet köar och konverterar automatiskt filer i övervakningsmappen i bakgrunden, vilket möjliggör obevakad batchbearbetning utan manuell interaktion.
Brett formatstöd
Accepterar nästan alla videokällformat och konverterar till MP4, MKV eller WebM med noggrann kontroll över codecar, bitrates, upplösning och ljudspår.
Kodningsförinställningar
Dussintals inbyggda förinställningar riktar sig till specifika enheter och kvalitetsnivåer – från strömningsoptimerade profiler till arkivkodningar av hög kvalitet – vilket minskar installationstiden.
Undertext- och kapitelstöd
Importera, bränn in eller överför undertextspår och kapitelmarkörer under konverteringen, samtidigt som metadata från den ursprungliga källfilen bevaras.
Varför köra HandBrake på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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