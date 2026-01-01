HandBrake är den mest använda videotranskodaren med öppen källkod, som kan konvertera praktiskt taget alla videoformat till moderna, brett kompatibla utdata som MP4 och MKV. Denna distribution kör HandBrake i en Docker-container och strömmar dess fullständiga grafiska gränssnitt till din webbläsare med hjälp av noVNC – ingen skrivbordsinstallation krävs. Du får det kompletta HandBrake-gränssnittet med alla dess kodningsförinställningar, stöd för undertexter, kapitelmarkörer och hårdvaruaccelerationsalternativ, tillgängligt från vilken enhet som helst med en modern webbläsare.

Containern inkluderar en funktion för övervakad mapp som automatiskt konverterar alla videofiler du släpper in i den angivna indatakatalogen, vilket gör det enkelt att köra obevakade batchjobb på din VPS.