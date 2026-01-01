Koel är en självhostad musikströmningstillämpning som ger dig en Spotify-liknande lyssningsupplevelse för din egen musiksamling. Byggd med Laravel och Vue.js, levererar den responsiv ljuduppspelning, bibliotekshantering och skapande av spellistor helt i webbläsaren — på vilken enhet som helst, utan att installera en app.

Till skillnad från molnströmningstjänster behåller Koel din musik på din egen server utan prenumerationer, inga innehållsbegränsningar och delar ingen data med tredje part. Ladda upp filer direkt via webbgränssnittet eller peka Koel mot en befintlig musikkatalog, och den hanterar metadataanalys, hämtning av albumomslag och biblioteksorganisation automatiskt.