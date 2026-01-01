Installera Koel med ettklicksinstallation.
Personlig musikstreamingserver som förvandlar din VPS till en privat molnmusikspelare med ett modernt webbgränssnitt.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Koel
Koel är en självhostad musikströmningstillämpning som ger dig en Spotify-liknande lyssningsupplevelse för din egen musiksamling. Byggd med Laravel och Vue.js, levererar den responsiv ljuduppspelning, bibliotekshantering och skapande av spellistor helt i webbläsaren — på vilken enhet som helst, utan att installera en app.
Till skillnad från molnströmningstjänster behåller Koel din musik på din egen server utan prenumerationer, inga innehållsbegränsningar och delar ingen data med tredje part. Ladda upp filer direkt via webbgränssnittet eller peka Koel mot en befintlig musikkatalog, och den hanterar metadataanalys, hämtning av albumomslag och biblioteksorganisation automatiskt.
Viktiga funktioner i Koel
Modern webbspelare
Vue.js en-sida-applikation levererar omedelbar uppspelning, köhantering och kortkommandon från vilken webbläsare som helst utan att installera en inbyggd applikation.
Webbläsare filuppladdning
Lägg till musik i ditt bibliotek genom att dra filer till webbläsaren – du behöver ingen SSH-, FTP- eller kommandoradsåtkomst.
Last.fm skrobbling
Anslut ditt Last.fm-konto för att automatiskt registrera varje låt du spelar och bygga en komplett lyssningshistorik.
Fleranvändarsupport
Skapa konton för familj eller vänner, var och en med separata spellistor och lyssningshistorik, alla delar samma musikbibliotek.
Spellista hantering
Bygg och hantera spellistor manuellt eller låt Koel generera "Nyligen spelade" och favoritlistor automatiskt medan du lyssnar.
Varför köra Koel på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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