OpenBao är en community-driven open source-fork av HashiCorp Vault, byggd för att tillhandahålla säker, centraliserad hantering av hemligheter för team och applikationer. Det låter dig lagra, komma åt och rotera dynamiska hemligheter, krypteringsnycklar och autentiseringsuppgifter via ett enhetligt API utan att sprida känslig data över konfigurationsfiler eller miljövariabler.

Att själv hosta OpenBao på din egen VPS innebär att dina hemligheter aldrig lämnar din infrastruktur – det finns inga användningsbegränsningar, ingen leverantörslåsning och ingen risk att en SaaS-leverantör får åtkomst till dina autentiseringsuppgifter. Du får den fullständiga Vault-kompatibla funktionsuppsättningen under din kontroll.