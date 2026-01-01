Installera OpenBao med ett klick.
Öppen källkods-plattform för hemlighetshantering för säker lagring av API-nycklar, lösenord, certifikat och annan känslig data.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenBao
OpenBao är en community-driven open source-fork av HashiCorp Vault, byggd för att tillhandahålla säker, centraliserad hantering av hemligheter för team och applikationer. Det låter dig lagra, komma åt och rotera dynamiska hemligheter, krypteringsnycklar och autentiseringsuppgifter via ett enhetligt API utan att sprida känslig data över konfigurationsfiler eller miljövariabler.
Att själv hosta OpenBao på din egen VPS innebär att dina hemligheter aldrig lämnar din infrastruktur – det finns inga användningsbegränsningar, ingen leverantörslåsning och ingen risk att en SaaS-leverantör får åtkomst till dina autentiseringsuppgifter. Du får den fullständiga Vault-kompatibla funktionsuppsättningen under din kontroll.
Viktiga funktioner i OpenBao
Dynamiska hemligheter
Generera kortlivade autentiseringsuppgifter vid behov för databaser och molnleverantörer, som systemet automatiskt återkallar när de inte längre behövs.
Krypterat nyckelvärdesdatalager
Lagra godtyckliga hemligheter i vila med AES-256-GCM-kryptering så att känsliga värden aldrig exponeras på disken.
Finkornig åtkomstkontroll
Definiera policybaserade åtkomstregler som begränsar vilka tjänster och användare som kan läsa, skriva eller lista specifika hemliga sökvägar.
Flera autentiseringsmetoder
Autentisera applikationer och användare via tokens, userpass, AppRole, LDAP, JWT och andra metoder utan att ändra ditt arbetsflöde.
Fullständig revisionsloggning
Vi loggar varje förfrågan och svar till manipulationssäkra granskningsloggar, vilket ger dig en komplett spårbarhet för efterlevnad och incidenthantering.
HTTP API och CLI
Integrera hämtning av hemligheter i valfritt språk eller pipeline med hjälp av REST API eller det plattformsoberoende bao CLI.
Varför köra OpenBao på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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