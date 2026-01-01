Installera Diun med en klicksinstallation.
Lättviktigt verktyg som övervakar Docker-avbilder efter uppdateringar och skickar aviseringar till din föredragna kanal.
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Vad du kan bygga med Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) är ett lättviktigt CLI-verktyg som övervakar dina Docker-avbilder och varnar dig i samma ögonblick som en ny version publiceras i registret. Det stöder Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay och privata register, och kontrollerar enligt ett konfigurerbart cron-schema med jitter för att sprida belastningen.
Att själv hosta Diun på din VPS innebär att det körs kontinuerligt tillsammans med dina containers, med full åtkomst till Docker-socketen för automatisk containerupptäckt. Du äger meddelanderoutningen — Slack, Discord, e-post, webhooks och mer — utan att skicka avbildsmetadata till tredjepartsövervakningstjänster.
Viktiga funktioner i Diun
Automatisk bildövervakning
Upptäcker och övervakar alla körande containrar som standard, så den spårar nya distributioner utan manuell konfiguration.
Flexibla aviseringar
Stöder Slack, Discord, e-post, webhooks och andra kanaler så att uppdateringsaviseringar når ditt team oavsett var de arbetar.
Cron-baserad schemaläggning
Kontroller körs enligt ett konfigurerbart schema med valfri jitter för att undvika att överbelasta register under högtrafik.
Multiregisterstöd
Fungerar med Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay och privata register, och täcker hela ditt containeravbildningslandskap.
Varför köra Diun på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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