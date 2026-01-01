Diun (Docker Image Update Notifier) är ett lättviktigt CLI-verktyg som övervakar dina Docker-avbilder och varnar dig i samma ögonblick som en ny version publiceras i registret. Det stöder Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay och privata register, och kontrollerar enligt ett konfigurerbart cron-schema med jitter för att sprida belastningen.

Att själv hosta Diun på din VPS innebär att det körs kontinuerligt tillsammans med dina containers, med full åtkomst till Docker-socketen för automatisk containerupptäckt. Du äger meddelanderoutningen — Slack, Discord, e-post, webhooks och mer — utan att skicka avbildsmetadata till tredjepartsövervakningstjänster.