Listmonk är en snabb, öppen källkods-plattform för nyhetsbrev och utskickslistor, byggd med Go för maximal effektivitet. Den hanterar miljontals prenumeranter med minimal resursanvändning, stöder avancerad segmentering, personalisering och kampanjanalys, och fungerar med vilken SMTP-leverantör som helst. Det rena administratörsgränssnittet gör hanteringen av listor och utskick av kampanjer enkel, utan den onödiga komplexiteten hos marknadsföringsverktyg för företag.

Att själv hosta Listmonk eliminerar SaaS-avgifter per e-post eller per prenumerant, behåller dina prenumerantdata helt på din egen infrastruktur, och låter dig konfigurera sändningshastigheter och SMTP-leverantörer exakt som ditt arbetsflöde kräver – utan plattformsbegränsningar eller leverantörslåsning.