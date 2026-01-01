Installera Listmonk med en klicksinstallation.
Högpresterande, självhostad nyhetsbrev- och e-postlistahanterare byggd för miljontals prenumeranter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Listmonk
Listmonk är en snabb, öppen källkods-plattform för nyhetsbrev och utskickslistor, byggd med Go för maximal effektivitet. Den hanterar miljontals prenumeranter med minimal resursanvändning, stöder avancerad segmentering, personalisering och kampanjanalys, och fungerar med vilken SMTP-leverantör som helst. Det rena administratörsgränssnittet gör hanteringen av listor och utskick av kampanjer enkel, utan den onödiga komplexiteten hos marknadsföringsverktyg för företag.
Att själv hosta Listmonk eliminerar SaaS-avgifter per e-post eller per prenumerant, behåller dina prenumerantdata helt på din egen infrastruktur, och låter dig konfigurera sändningshastigheter och SMTP-leverantörer exakt som ditt arbetsflöde kräver – utan plattformsbegränsningar eller leverantörslåsning.
Viktiga funktioner i Listmonk
Prenumerantsegmentering
Skapa riktade kampanjer genom att segmentera prenumeranter med anpassade attribut och dynamiska frågebaserade listor.
Kampanjanalys
Spåra öppningsfrekvenser, klickfrekvenser, studsar och avregistreringar med detaljerad rapportering per kampanj.
Flera SMTP-leverantörer
Anslut valfri SMTP-leverantör med failover och hastighetsbegränsning per leverantör för att maximera leveransbarheten.
Mallsystem
Bygg återanvändbara HTML- och oformaterade e-postmallar med variabelersättning för personliga kampanjer.
REST API
Hantera prenumeranter, listor och kampanjer programmatiskt via ett omfattande REST API.
Integritet och GDPR-verktyg
Inbyggda verktyg för hantering av avregistreringar, returer och dataexport för regelefterlevnad.
Varför köra Listmonk på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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