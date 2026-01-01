Percona Monitoring and Management (PMM) är en gratis plattform med öppen källkod, särskilt utvecklad för databasövervakning. Den samlar in mätvärden, frågeanalyser och prestandadata från MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB och ProxySQL, och presenterar sedan allt i förbyggda Grafana-paneler med detaljerad granskning per fråga. PMM inkluderar en inbyggd frågeanalysmotor (QAN) som identifierar långsamma frågor, förklarar exekveringsplaner och spårar frågeavtryck över tid – vilket ger databasadministratörer den insyn de behöver för att optimera prestanda utan tredjepartsverktyg.

Att själv hosta PMM på din VPS håller känsliga databasuppgifter och frågedata helt inom din egen infrastruktur. Det finns inga avgifter per värd, inga kostnader för molnutgång och ingen leverantörslåsning – bara full kontroll över lagringsperioder, aviseringströsklar och anpassning av paneler.