Upp till 69 % rabatt på Percona PMM

Installera Percona PMM med en klicksinstallation.

Öppen källkods databasövervaknings- och hanteringsplattform som stöder MySQL, PostgreSQL, MongoDB och mer.

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60,90kr/mån
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Installera Percona PMM med en klicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
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719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Percona PMM

Percona Monitoring and Management (PMM) är en gratis plattform med öppen källkod, särskilt utvecklad för databasövervakning. Den samlar in mätvärden, frågeanalyser och prestandadata från MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB och ProxySQL, och presenterar sedan allt i förbyggda Grafana-paneler med detaljerad granskning per fråga. PMM inkluderar en inbyggd frågeanalysmotor (QAN) som identifierar långsamma frågor, förklarar exekveringsplaner och spårar frågeavtryck över tid – vilket ger databasadministratörer den insyn de behöver för att optimera prestanda utan tredjepartsverktyg.

Att själv hosta PMM på din VPS håller känsliga databasuppgifter och frågedata helt inom din egen infrastruktur. Det finns inga avgifter per värd, inga kostnader för molnutgång och ingen leverantörslåsning – bara full kontroll över lagringsperioder, aviseringströsklar och anpassning av paneler.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Percona PMM

Multi-databasstöd

Övervaka MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB och ProxySQL från ett enda gränssnitt utan att distribuera separata övervakningsstackar per databastyp.

Frågeanalys

Identifiera och analysera de långsammaste och mest resurskrävande frågorna med detaljerade analyser av exekveringsplaner och historisk fingeravtrycksspårning.

Färdiga översikter

Dussintals Grafana-instrumentpaneler levereras direkt, som täcker InnoDBs interna funktioner, replikeringsfördröjning, MongoDB-oplogg och PostgreSQL-vakuumaktivitet.

Integrerad avisering

Definiera tröskelbaserade varningar för replikeringsfördröjning, diskanvändning, långsamma frågor och anslutningsmättnad med inbyggda Percona Alerting.

Rådgivare för säkerhetshot

Automatiserade säkerhetskontroller för databaser flaggar konfigurationsrisker som saknad autentisering, svaga lösenord och exponerade administratörsgränssnitt.

Datalagringskontroll

Konfigurera kvarhållningsperioder för mätvärden och upplösning oberoende för att balansera lagringsanvändningen mot den granularitet du behöver för kapacitetsplanering.

Varför köra Percona PMM på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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