Installera Percona PMM med en klicksinstallation.
Öppen källkods databasövervaknings- och hanteringsplattform som stöder MySQL, PostgreSQL, MongoDB och mer.
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Vad du kan bygga med Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) är en gratis plattform med öppen källkod, särskilt utvecklad för databasövervakning. Den samlar in mätvärden, frågeanalyser och prestandadata från MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB och ProxySQL, och presenterar sedan allt i förbyggda Grafana-paneler med detaljerad granskning per fråga. PMM inkluderar en inbyggd frågeanalysmotor (QAN) som identifierar långsamma frågor, förklarar exekveringsplaner och spårar frågeavtryck över tid – vilket ger databasadministratörer den insyn de behöver för att optimera prestanda utan tredjepartsverktyg.
Att själv hosta PMM på din VPS håller känsliga databasuppgifter och frågedata helt inom din egen infrastruktur. Det finns inga avgifter per värd, inga kostnader för molnutgång och ingen leverantörslåsning – bara full kontroll över lagringsperioder, aviseringströsklar och anpassning av paneler.
Viktiga funktioner i Percona PMM
Multi-databasstöd
Övervaka MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB och ProxySQL från ett enda gränssnitt utan att distribuera separata övervakningsstackar per databastyp.
Frågeanalys
Identifiera och analysera de långsammaste och mest resurskrävande frågorna med detaljerade analyser av exekveringsplaner och historisk fingeravtrycksspårning.
Färdiga översikter
Dussintals Grafana-instrumentpaneler levereras direkt, som täcker InnoDBs interna funktioner, replikeringsfördröjning, MongoDB-oplogg och PostgreSQL-vakuumaktivitet.
Integrerad avisering
Definiera tröskelbaserade varningar för replikeringsfördröjning, diskanvändning, långsamma frågor och anslutningsmättnad med inbyggda Percona Alerting.
Rådgivare för säkerhetshot
Automatiserade säkerhetskontroller för databaser flaggar konfigurationsrisker som saknad autentisering, svaga lösenord och exponerade administratörsgränssnitt.
Datalagringskontroll
Konfigurera kvarhållningsperioder för mätvärden och upplösning oberoende för att balansera lagringsanvändningen mot den granularitet du behöver för kapacitetsplanering.
Varför köra Percona PMM på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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