Installera Hugo med en klicksinstallation.
Världens snabbaste statiska webbplatsgenerator för att bygga dokumentationssidor, bloggar och portföljer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Hugo
Hugo är världens snabbaste statiska webbplatsgenerator, skriven i Go och kapabel att bygga kompletta webbplatser på millisekunder. Den driver dokumentationsportaler, marknadsföringssajter, personliga bloggar och företagswebbplatser för team som sträcker sig från enskilda utvecklare till stora organisationer som Kubernetes, Netlify och Let's Encrypt.
Att självhosta Hugo på din egen VPS ger dig en beständig utvecklingsmiljö som är åtkomlig var som helst ifrån – perfekt för distribuerade team, automatiserade byggpipelines och staging-miljöer. Din webbplatsstruktur, temakonfiguration och ditt innehåll är alltid tillgängligt via SSH utan att förlita dig på någon tredjeparts hostingleverantör.
Viktiga funktioner i Hugo
Millisekundsbyggtider
Hugo bygger även stora webbplatser med tusentals sidor på under en sekund, dramatiskt snabbare än JavaScript-baserade generatorer.
Noll beroenden
Hugo levereras som en enda binärfil utan körningsberoenden, vilket eliminerar versionskonflikter och förenklar distributionspipelines.
Inbyggd Asset Pipeline
Inbyggd bildbehandling, JavaScript-paketering, Sass-kompilering och stöd för TailwindCSS utan extra byggverktyg.
Server för direkt omladdning
Den inbäddade utvecklingsservern återspeglar innehålls- och designändringar omedelbart, vilket påskyndar iterationen under webbplatsutvecklingen.
Flerspråkig support
Inbyggd i18n med innehåll, URL:er och menyer per språk gör det enkelt att bygga flerspråkiga webbplatser utan tillägg.
Varför köra Hugo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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