Hugo är världens snabbaste statiska webbplatsgenerator, skriven i Go och kapabel att bygga kompletta webbplatser på millisekunder. Den driver dokumentationsportaler, marknadsföringssajter, personliga bloggar och företagswebbplatser för team som sträcker sig från enskilda utvecklare till stora organisationer som Kubernetes, Netlify och Let's Encrypt.

Att självhosta Hugo på din egen VPS ger dig en beständig utvecklingsmiljö som är åtkomlig var som helst ifrån – perfekt för distribuerade team, automatiserade byggpipelines och staging-miljöer. Din webbplatsstruktur, temakonfiguration och ditt innehåll är alltid tillgängligt via SSH utan att förlita dig på någon tredjeparts hostingleverantör.