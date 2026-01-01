Shlink är en kraftfull tjänst för URL-förkortning med öppen källkod som ger dig fullständigt ägandeskap över din länkinfrastruktur. Till skillnad från kommersiella tjänster som påtvingar varumärkesprofilering, prisnivåer eller krav på datadelning, låter Shlink dig skapa varumärkesanpassade korta länkar på din egen domän utan beroende av tredje part.

Att själv hosta Shlink på din VPS innebär att din klickdata, analysdata och länkkonfigurationer förblir helt under din kontroll. Med över 4 600 GitHub-stjärnor är Shlink ett beprövat, aktivt underhållet projekt som företag, innehållsskapare och utvecklare litar på för tillförlitlig URL-förkortning utan leverantörslåsning.