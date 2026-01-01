Distribuera Shlink med en klicksinstallation.
Självhostad länkförkortare med varumärkesanpassade korta länkar, klickstatistik, QR-koder och ett fullständigt REST API.
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Vad du kan bygga med Shlink
Shlink är en kraftfull tjänst för URL-förkortning med öppen källkod som ger dig fullständigt ägandeskap över din länkinfrastruktur. Till skillnad från kommersiella tjänster som påtvingar varumärkesprofilering, prisnivåer eller krav på datadelning, låter Shlink dig skapa varumärkesanpassade korta länkar på din egen domän utan beroende av tredje part.
Att själv hosta Shlink på din VPS innebär att din klickdata, analysdata och länkkonfigurationer förblir helt under din kontroll. Med över 4 600 GitHub-stjärnor är Shlink ett beprövat, aktivt underhållet projekt som företag, innehållsskapare och utvecklare litar på för tillförlitlig URL-förkortning utan leverantörslåsning.
Viktiga funktioner i Shlink
Märkesanpassade korta länkar
Skapa korta länkar på din egen anpassade domän, för att hålla ditt varumärke konsekvent i allt delat innehåll.
Klickanalys
Spåra detaljerad klickstatistik inklusive geografisk plats, enhetstyp och hänvisningsdata för varje kort länk.
QR-kodgenerering
Generera automatiskt QR-koder för alla korta länkar, redo för tryckt material, presentationer och offlinekampanjer.
REST API-åtkomst
Skapa och hantera länkar programmatiskt via ett komplett REST API, vilket möjliggör integration med dina befintliga verktyg och arbetsflöden.
Länkens giltighetstid och säkerhet
Ange utgångsdatum och lösenordsskydda känsliga länkar för att kontrollera åtkomst och säkerställa tidsbegränsad delning.
Varför köra Shlink på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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