Installera Zipline med ettklicksinstallation
ShareX-kompatibel fil- och bilduppladdningsserver med en stilren kontrollpanel och inbyggd länkkortare.
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Vad du kan bygga med Zipline
Zipline är en självhostad fil- och bilduppladdningsserver utformad för avancerade användare som behöver snabb, pålitlig delning med full kontroll över sin data. Den stöder ShareX, Flameshot och andra skärmbildsverktyg direkt, vilket gör den till en sömlös ersättning för molnbaserade uppladdningstjänster som Imgur eller file.io.
Utöver enkla uppladdningar inkluderar Zipline URL-förkortning, kodklistringstjänster, mapporganisation, anpassning av inbäddningar och användarhantering. Att självhosta på din egen VPS innebär obegränsat lagringsutrymme, inga filstorleksbegränsningar och fullständig integritet för varje uppladdning.
Viktiga funktioner i Zipline
ShareX-integration
Inbyggt stöd för ShareX, Flameshot och anpassade uppladdare låter dig fånga och dela skärmdumpar på några sekunder.
Inbyggd URL-förkortare
Korta länkar tillsammans med filuppladdningar från en enda kontrollpanel utan att behöva en separat tjänst.
Användarhantering
Skapa flera konton med individuella uppladdningskvoter, behörigheter och separata filbibliotek.
Inbäddningsanpassning
Anpassa OpenGraph-inbäddningar så att delade länkar visar rika förhandsvisningar på Discord, Slack och sociala medier.
Kodklistrare
Dela syntaxmarkerade kodsnuttar med automatisk språkidentifiering och utgångsalternativ.
Varför köra Zipline på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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