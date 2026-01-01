Zipline är en självhostad fil- och bilduppladdningsserver utformad för avancerade användare som behöver snabb, pålitlig delning med full kontroll över sin data. Den stöder ShareX, Flameshot och andra skärmbildsverktyg direkt, vilket gör den till en sömlös ersättning för molnbaserade uppladdningstjänster som Imgur eller file.io.

Utöver enkla uppladdningar inkluderar Zipline URL-förkortning, kodklistringstjänster, mapporganisation, anpassning av inbäddningar och användarhantering. Att självhosta på din egen VPS innebär obegränsat lagringsutrymme, inga filstorleksbegränsningar och fullständig integritet för varje uppladdning.