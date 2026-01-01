Installera Grimoire med ett klick.
Självhostad bokmärkeshanterare med taggning, fulltextsökning och AI-assisterad metadataextraktion.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Grimoire
Grimoire är en bokmärkshanterare med öppen källkod, designad för att vara ett permanent, sökbart hem för allt du sparar från webben. Den lagrar bokmärken med automatisk metadataextraktion – sidtitel, beskrivning, favicon och skärmdump – så att din samling förblir användbar långt efter att du har glömt varför du sparade något.
Till skillnad från webbläsarbokmärkesmappar som synkroniseras till leverantörsmoln, håller du din läshistorik, forskningslänkar och sparade resurser helt privata genom att själv hosta Grimoire på din VPS. En enda container med inbyggd SQLite-lagring innebär att det inte finns något att underhålla – bara spara, tagga och sök.
Viktiga funktioner i Grimoire
Automatisk metadataextraktion
Grimoire hämtar automatiskt titel, beskrivning, favicon och skärmbild för varje bokmärke, vilket håller ditt bibliotek organiserat utan manuell ansträngning.
Fulltextsökning
Sök bland bokmärkestitlar, beskrivningar, taggar och anteckningar för att omedelbart hitta vad som helst i din samling.
Taggar och kategorier
Organisera bokmärken med flexibla taggar och kategorier, filtrera sedan ditt bibliotek för att hitta exakt det du behöver.
AI-assisterad taggning
Anslut valfritt en AI-leverantör för att automatiskt föreslå taggar och sammanfattningar baserat på sidinnehåll.
Webbläsartillägg
Spara bokmärken direkt från Chrome eller Firefox med ett ettklickstillägg utan att lämna sidan du läser.
Varför köra Grimoire på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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