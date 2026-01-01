Grimoire är en bokmärkshanterare med öppen källkod, designad för att vara ett permanent, sökbart hem för allt du sparar från webben. Den lagrar bokmärken med automatisk metadataextraktion – sidtitel, beskrivning, favicon och skärmdump – så att din samling förblir användbar långt efter att du har glömt varför du sparade något.

Till skillnad från webbläsarbokmärkesmappar som synkroniseras till leverantörsmoln, håller du din läshistorik, forskningslänkar och sparade resurser helt privata genom att själv hosta Grimoire på din VPS. En enda container med inbyggd SQLite-lagring innebär att det inte finns något att underhålla – bara spara, tagga och sök.