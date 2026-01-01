Upp till 69 % rabatt på Directus

Installera Directus med ettklicksinstallation.

Huvudlöst CMS med öppen källkod som omsluter valfri SQL-databas med autogenererade REST- och GraphQL-API:er.

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60,90kr/mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
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398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Directus

Directus är ett flexibelt, öppen källkod headless CMS som ligger ovanpå vilken SQL-databas som helst och omedelbart tillhandahåller ett dynamiskt REST- och GraphQL-API tillsammans med ett intuitivt administratörsgränssnitt. Till skillnad från CMS-plattformar som påtvingar rigida innehållsstrukturer, låter Directus dig modellera data exakt som din applikation behöver det — och genererar sedan ett komplett API automatiskt, utan att någon kod krävs.

Att själv hosta Directus på din egen VPS håller ditt innehåll, dina mediatillgångar och användardata helt under din kontroll. Du undviker pris per användare, API-hastighetsbegränsningar och risken för leverantörslåsning, samtidigt som du får flexibiliteten att utöka plattformen med anpassade tillägg, webhooks och integrationer skräddarsydda för ditt arbetsflöde.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Directus

Automatiskt genererade APIs

Varje datamodell du skapar genererar omedelbart REST- och GraphQL-slutpunkter, vilket eliminerar manuellt API-utvecklingsarbete.

Intuitivt administrationsgränssnitt

Icke-tekniska användare kan hantera innehåll, media och strukturerad data via ett användarvänligt gränssnitt utan att behöva koda.

Rollbaserade behörigheter

Definiera detaljerade åtkomstregler per roll, samling och fält för att exakt kontrollera vem som kan läsa eller skriva vilken data.

Prenumerationer i realtid

WebSocket-baserade prenumerationer låter klientapplikationer reagera på dataändringar omedelbart utan avfrågning.

Utbyggbar arkitektur

Anpassade hooks, moduler och visningskomponenter gör att du kan anpassa Directus till alla innehållsflöden eller integrationskrav.

Varför köra Directus på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Docker VPS hosting du kan lita på

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