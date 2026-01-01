Directus är ett flexibelt, öppen källkod headless CMS som ligger ovanpå vilken SQL-databas som helst och omedelbart tillhandahåller ett dynamiskt REST- och GraphQL-API tillsammans med ett intuitivt administratörsgränssnitt. Till skillnad från CMS-plattformar som påtvingar rigida innehållsstrukturer, låter Directus dig modellera data exakt som din applikation behöver det — och genererar sedan ett komplett API automatiskt, utan att någon kod krävs.

Att själv hosta Directus på din egen VPS håller ditt innehåll, dina mediatillgångar och användardata helt under din kontroll. Du undviker pris per användare, API-hastighetsbegränsningar och risken för leverantörslåsning, samtidigt som du får flexibiliteten att utöka plattformen med anpassade tillägg, webhooks och integrationer skräddarsydda för ditt arbetsflöde.