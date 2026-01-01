Installera Directus med ettklicksinstallation.
Huvudlöst CMS med öppen källkod som omsluter valfri SQL-databas med autogenererade REST- och GraphQL-API:er.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Directus
Directus är ett flexibelt, öppen källkod headless CMS som ligger ovanpå vilken SQL-databas som helst och omedelbart tillhandahåller ett dynamiskt REST- och GraphQL-API tillsammans med ett intuitivt administratörsgränssnitt. Till skillnad från CMS-plattformar som påtvingar rigida innehållsstrukturer, låter Directus dig modellera data exakt som din applikation behöver det — och genererar sedan ett komplett API automatiskt, utan att någon kod krävs.
Att själv hosta Directus på din egen VPS håller ditt innehåll, dina mediatillgångar och användardata helt under din kontroll. Du undviker pris per användare, API-hastighetsbegränsningar och risken för leverantörslåsning, samtidigt som du får flexibiliteten att utöka plattformen med anpassade tillägg, webhooks och integrationer skräddarsydda för ditt arbetsflöde.
Viktiga funktioner i Directus
Automatiskt genererade APIs
Varje datamodell du skapar genererar omedelbart REST- och GraphQL-slutpunkter, vilket eliminerar manuellt API-utvecklingsarbete.
Intuitivt administrationsgränssnitt
Icke-tekniska användare kan hantera innehåll, media och strukturerad data via ett användarvänligt gränssnitt utan att behöva koda.
Rollbaserade behörigheter
Definiera detaljerade åtkomstregler per roll, samling och fält för att exakt kontrollera vem som kan läsa eller skriva vilken data.
Prenumerationer i realtid
WebSocket-baserade prenumerationer låter klientapplikationer reagera på dataändringar omedelbart utan avfrågning.
Utbyggbar arkitektur
Anpassade hooks, moduler och visningskomponenter gör att du kan anpassa Directus till alla innehållsflöden eller integrationskrav.
Varför köra Directus på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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