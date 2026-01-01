GitBucket är en Scala-baserad Git-plattform med öppen källkod som levererar en välbekant GitHub-liknande upplevelse på infrastruktur du kontrollerar. Den paketerar lagring av kodarkiv, pull-förfrågningar, ärenden, wikis och en kontomodell som speglar GitHubs konventioner, så befintliga team kan ta den i bruk utan omskolning.

GitBucket körs på JVM med en inbäddad H2-databas direkt ur lådan och behöver inga externa tjänster för att komma igång. Den skalar upp genom tillägg för LDAP-autentisering, CI-integrationer och externa databaser. Självhostning håller källkod, åtkomsttoken och granskningshistorik inom din VPS istället för hos en tredjeparts-SaaS.