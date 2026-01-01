Driftsätt GitBucket med ett klick.
Öppen källkod, självhhostad Git-plattform med ett GitHub-liknande gränssnitt som drivs av JVM.
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Vad du kan bygga med GitBucket
GitBucket är en Scala-baserad Git-plattform med öppen källkod som levererar en välbekant GitHub-liknande upplevelse på infrastruktur du kontrollerar. Den paketerar lagring av kodarkiv, pull-förfrågningar, ärenden, wikis och en kontomodell som speglar GitHubs konventioner, så befintliga team kan ta den i bruk utan omskolning.
GitBucket körs på JVM med en inbäddad H2-databas direkt ur lådan och behöver inga externa tjänster för att komma igång. Den skalar upp genom tillägg för LDAP-autentisering, CI-integrationer och externa databaser. Självhostning håller källkod, åtkomsttoken och granskningshistorik inom din VPS istället för hos en tredjeparts-SaaS.
Viktiga funktioner i GitBucket
Arbetsflöde i GitHub-stil
Arkiv, pull-förfrågningar, ärenden och milstolpar matchar direkt GitHubs konventioner så att bidragsgivare förblir produktiva från dag ett.
Plugin-ekosystem
Officiella och community-plugins utökar GitBucket med CI-runners, aviseringar, kodsökning och autentiseringsleverantörer.
SSH och HTTPS Git-åtkomst
Utvecklare pushar och pullar via standard Git över HTTPS eller SSH på en dedikerad port för vanliga klientverktyg.
Inbyggda wiki och ärenden
Varje lagringsplats levereras med en wiki och en komplett ärendehanterare, vilket håller dokumentation och projektarbete bredvid koden.
JVM-baserad portabilitet
Scala-applikationen med en enda WAR-fil fungerar överallt där JVM finns, vilket gör uppgraderingar och säkerhetskopior förutsägbara på vilken VPS som helst.
Varför köra GitBucket på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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