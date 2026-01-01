Installera PeerTube med installation med ett klick.
Federerad peer-to-peer videoplattform för att publicera och dela videor utan att vara beroende av YouTube eller central infrastruktur.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PeerTube
PeerTube är en gratis, öppen källkod, federerad videovärdplattform byggd som ett självständigt alternativ till YouTube och Vimeo. Varje PeerTube-instans är oberoende men sammanlänkad via ActivityPub-protokollet, så dina tittare kan följa kanaler från vilken annan PeerTube-server som helst medan varje video, kommentar och prenumeration finns på den infrastruktur du kontrollerar.
WebRTC peer-to-peer-strömning låter tittare dela bandbredd med varandra, så en enda populär video kraschar inte din server under trafiktoppar. Den medföljande PostgreSQL-, Redis- och transkodningspipelinen körs helt på din VPS, vilket ger skapare och communityn fullständigt ägande av deras innehåll, publik och modereringspolicyer — ingen algoritmisk feed, ingen demonetisering, inga annonsörmedlare.
Viktiga funktioner i PeerTube
Federerad via ActivityPub
Tittare från vilken PeerTube-, Mastodon- eller annan ActivityPub-instans som helst kan följa din kanal, kommentera och dela videor över Fediverse.
Peer-to-peer-strömning
WebRTC i webbläsaren minskar serverbandbredden genom att låta tittare dela videobitar, så en viral uppladdning kraschar inte din VPS.
Inbyggd transkodning
Automatisk transkodning genererar flera kvalitetsnivåer för varje uppladdning — från 240p till 4K — utan externa transkodningstjänster.
Livestreaming och RTMP
Streama live från OBS eller någon RTMP-kompatibel kodare direkt till din PeerTube-kanal med inspelning och repriser.
Kanal- och spellistehantering
Organisera videor i kanaler, spellistor och serier med anpassade miniatyrbilder, beskrivningar och behörigheter för medarbetare.
Öppet API och inbäddningar
Bädda in videor var som helst med en enradig iframe och integrera med externa verktyg genom ett fullt dokumenterat REST API.
Varför köra PeerTube på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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