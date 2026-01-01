PeerTube är en gratis, öppen källkod, federerad videovärdplattform byggd som ett självständigt alternativ till YouTube och Vimeo. Varje PeerTube-instans är oberoende men sammanlänkad via ActivityPub-protokollet, så dina tittare kan följa kanaler från vilken annan PeerTube-server som helst medan varje video, kommentar och prenumeration finns på den infrastruktur du kontrollerar.

WebRTC peer-to-peer-strömning låter tittare dela bandbredd med varandra, så en enda populär video kraschar inte din server under trafiktoppar. Den medföljande PostgreSQL-, Redis- och transkodningspipelinen körs helt på din VPS, vilket ger skapare och communityn fullständigt ägande av deras innehåll, publik och modereringspolicyer — ingen algoritmisk feed, ingen demonetisering, inga annonsörmedlare.