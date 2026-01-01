Upp till 69 % rabatt på PeerTube

Installera PeerTube med installation med ett klick.

Federerad peer-to-peer videoplattform för att publicera och dela videor utan att vara beroende av YouTube eller central infrastruktur.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera PeerTube med installation med ett klick.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med PeerTube

PeerTube är en gratis, öppen källkod, federerad videovärdplattform byggd som ett självständigt alternativ till YouTube och Vimeo. Varje PeerTube-instans är oberoende men sammanlänkad via ActivityPub-protokollet, så dina tittare kan följa kanaler från vilken annan PeerTube-server som helst medan varje video, kommentar och prenumeration finns på den infrastruktur du kontrollerar.

WebRTC peer-to-peer-strömning låter tittare dela bandbredd med varandra, så en enda populär video kraschar inte din server under trafiktoppar. Den medföljande PostgreSQL-, Redis- och transkodningspipelinen körs helt på din VPS, vilket ger skapare och communityn fullständigt ägande av deras innehåll, publik och modereringspolicyer — ingen algoritmisk feed, ingen demonetisering, inga annonsörmedlare.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i PeerTube

Federerad via ActivityPub

Tittare från vilken PeerTube-, Mastodon- eller annan ActivityPub-instans som helst kan följa din kanal, kommentera och dela videor över Fediverse.

Peer-to-peer-strömning

WebRTC i webbläsaren minskar serverbandbredden genom att låta tittare dela videobitar, så en viral uppladdning kraschar inte din VPS.

Inbyggd transkodning

Automatisk transkodning genererar flera kvalitetsnivåer för varje uppladdning — från 240p till 4K — utan externa transkodningstjänster.

Livestreaming och RTMP

Streama live från OBS eller någon RTMP-kompatibel kodare direkt till din PeerTube-kanal med inspelning och repriser.

Kanal- och spellistehantering

Organisera videor i kanaler, spellistor och serier med anpassade miniatyrbilder, beskrivningar och behörigheter för medarbetare.

Öppet API och inbäddningar

Bädda in videor var som helst med en enradig iframe och integrera med externa verktyg genom ett fullt dokumenterat REST API.

Varför köra PeerTube på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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