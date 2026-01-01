Installera Memgraph med en klicksinstallation.
Högpresterande grafdatabas i minnet, byggd för realtidsanalys av sammankopplad data, AI-arbetsflöden och strömmande pipelines.
Välj en VPS-prenumeration för Memgraph
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Memgraph
Memgraph är en grafdatabas i minnet, konstruerad för realtidsgenomgångar på stora, sammanlänkade datamängder. Den är helt Cypher-kompatibel – vilket gör den till en direkt ersättning för Neo4j-frågor – samtidigt som den levererar betydligt lägre latens för strömmande och händelsestyrda arbetsbelastningar. Det medföljande MAGE-biblioteket lägger till över 50 grafalgoritmmoduler (PageRank, gemenskapsdetektering, kortaste vägar med mera) som körs inbyggt i databasen utan externa ramverk.
Denna distribution kopplar ihop Memgraph med Memgraph Lab, ett webbläsarbaserat visuellt frågegränssnitt för att skriva Cypher-frågor, utforska grafstrukturen och köra algoritmexperiment. Att köra båda på din egen VPS ger dig full kontroll över minnesallokering, datalagring och åtkomstpolicyer – utan molnprissättning per nod eller leverantörsbegränsningar.
Viktiga funktioner i Memgraph
Prestanda i minnet
Systemet lagrar grafdata helt i RAM, vilket möjliggör genomgångar på under en millisekund och frågesvar i realtid även på djupt sammankopplade datamängder.
Cypher-kompatibilitet
Fullt openCypher-stöd innebär att befintliga Neo4j-frågor, drivrutiner och verktyg migrerar med minimala ändringar i frågesyntaxen.
MAGE Algoritbibliotek
Över 50 inbyggda grafalgoritmer — PageRank, mellanliggande centralitet, gemenskapsdetektering, länkprediktion — körs som inbyggda frågemoduler utan externa pipelines.
Memgraph Lab UI
Webbläsarbaserat visuellt gränssnitt för att skriva och köra Cypher-frågor, inspektera grafens topologi och interaktivt utforska algoritmresultat.
Strömmande dataintag
Inbyggda Kafka- och Pulsar-integrationer möjliggör kontinuerliga graffuppdateringar från händelseströmmar utan batch-ETL-pipelines eller externa anslutningar.
GraphRAG och AI-minne
Grafstrukturerat minne och hämtning förstärker LLM-applikationer med relationsmedveten kontext, vilket möjliggör mer precisa svar i AI-agenter och chattbotar.
Varför köra Memgraph på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.