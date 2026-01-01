Memgraph är en grafdatabas i minnet, konstruerad för realtidsgenomgångar på stora, sammanlänkade datamängder. Den är helt Cypher-kompatibel – vilket gör den till en direkt ersättning för Neo4j-frågor – samtidigt som den levererar betydligt lägre latens för strömmande och händelsestyrda arbetsbelastningar. Det medföljande MAGE-biblioteket lägger till över 50 grafalgoritmmoduler (PageRank, gemenskapsdetektering, kortaste vägar med mera) som körs inbyggt i databasen utan externa ramverk.

Denna distribution kopplar ihop Memgraph med Memgraph Lab, ett webbläsarbaserat visuellt frågegränssnitt för att skriva Cypher-frågor, utforska grafstrukturen och köra algoritmexperiment. Att köra båda på din egen VPS ger dig full kontroll över minnesallokering, datalagring och åtkomstpolicyer – utan molnprissättning per nod eller leverantörsbegränsningar.