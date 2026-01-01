Slink är en självhostad bilddelningsplattform byggd kring integritet, ägandeskap och transparens. Till skillnad från kommersiella bildvärdar som skannar uppladdningar för reklam, hävdar breda licensrättigheter eller inför godtyckliga innehållspolicyer, säkerställer Slink att du behåller fullständig kontroll över ditt visuella innehåll – lagrat lokalt på din egen server utan tredje parts åtkomst.

Att självhosta Slink på din VPS innebär att dina bilder aldrig lämnar din infrastruktur. Automatisk borttagning av EXIF-metadata tar bort GPS-koordinater, enhetsinformation och tidsstämplar från varje uppladdning, vilket skyddar integriteten som standard. Med konfigurerbar komprimering, arbetsflöden för användargodkännande och lösenordspolicyer erbjuder Slink en professionell bilddelningsmiljö på dina egna villkor.