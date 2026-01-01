Installera Slink med ett klick.
Integritetsfokuserad, självhostad plattform för bilddelning med automatisk borttagning av EXIF-data och konfigurerbar komprimering.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Slink
Slink är en självhostad bilddelningsplattform byggd kring integritet, ägandeskap och transparens. Till skillnad från kommersiella bildvärdar som skannar uppladdningar för reklam, hävdar breda licensrättigheter eller inför godtyckliga innehållspolicyer, säkerställer Slink att du behåller fullständig kontroll över ditt visuella innehåll – lagrat lokalt på din egen server utan tredje parts åtkomst.
Att självhosta Slink på din VPS innebär att dina bilder aldrig lämnar din infrastruktur. Automatisk borttagning av EXIF-metadata tar bort GPS-koordinater, enhetsinformation och tidsstämplar från varje uppladdning, vilket skyddar integriteten som standard. Med konfigurerbar komprimering, arbetsflöden för användargodkännande och lösenordspolicyer erbjuder Slink en professionell bilddelningsmiljö på dina egna villkor.
Viktiga funktioner i Slink
EXIF-metadataborttagning
Tar automatiskt bort GPS-koordinater, enhetsinformation och tidsstämplar från varje uppladdad bild för att skydda integriteten som standard.
Konfigurerbar komprimering
Ställ in komprimeringskvalitet och gränser för uppladdningsstorlek för att balansera bildkvalitet med lagringseffektivitet för ditt specifika användningsfall.
Användarhantering
Valfria godkännandeflöden och konfigurerbara policyer för lösenordsstyrka ger dig kontroll över vem som kan ladda upp och dela bilder.
Lokal lagring
Alla bilder lagrar vi direkt på din VPS, utan molnlagring, tredjeparts-CDN:er eller externa beroenden för ditt innehåll.
Unika delbara URL:er
Varje uppladdning får en unik URL för enkel delning, vilket ger mottagarna direkt åtkomst utan att kräva konton eller appinstallationer.
Varför köra Slink på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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