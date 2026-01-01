InvoiceShelf är en självhostad fakturerings- och betalningsplattform för frilansare, konsulter och småföretag som behöver en professionell faktureringslösning utan månatliga SaaS-avgifter. Den täcker hela faktureringsarbetsflödet: kunder, artiklar, fakturor, offerter, utgifter och betalningar – med stöd för flera valutor, skattesatser och anpassningsbara PDF-mallar.

Att hosta InvoiceShelf på din egen VPS håller dina finansiella data och kundregister privata på infrastruktur du kontrollerar. Med inbyggd Stripe-betalningsgateway-integration och en kundportal där kunder kan visa och betala fakturor online, får du en smidig faktureringsupplevelse utan avgifter per faktura eller leverantörslåsning.