Installera InvoiceShelf med en klicksinstallation.
Självhostad faktureringsplattform med öppen källkod för frilansare och småföretag, tidigare känd som Crater.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med InvoiceShelf
InvoiceShelf är en självhostad fakturerings- och betalningsplattform för frilansare, konsulter och småföretag som behöver en professionell faktureringslösning utan månatliga SaaS-avgifter. Den täcker hela faktureringsarbetsflödet: kunder, artiklar, fakturor, offerter, utgifter och betalningar – med stöd för flera valutor, skattesatser och anpassningsbara PDF-mallar.
Att hosta InvoiceShelf på din egen VPS håller dina finansiella data och kundregister privata på infrastruktur du kontrollerar. Med inbyggd Stripe-betalningsgateway-integration och en kundportal där kunder kan visa och betala fakturor online, får du en smidig faktureringsupplevelse utan avgifter per faktura eller leverantörslåsning.
Viktiga funktioner i InvoiceShelf
Fakturor och offerter
Skapa professionella fakturor och offerter med anpassningsbara mallar och automatisk PDF-generering för varje dokument.
Onlinebetalningsportal
Kunder kan visa, ladda ner och betala fakturor online via en självbetjäningsportal med integration för Stripes betalningsgateway.
Utgiftsspårning
Logga och kategorisera affärskostnader tillsammans med fakturor för att få en komplett ekonomisk översikt på ett och samma ställe.
Flervalutastöd
Fakturera kunder i deras lokala valuta med konfigurerbara växlingskurser och val av valuta per faktura.
Skattehantering
Definiera flera skattesatser och tillämpa dem per artikel eller per faktura för att hantera moms, GST och andra skattestrukturer.
Varför köra InvoiceShelf på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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