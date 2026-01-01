Installera WireGuard Easy i en ettklicksinstallation.
Webbaserad WireGuard VPN-hantering med klientgenerering, QR-koder och trafikstatistik i realtid.
Välj en VPS-prenumeration för WireGuard Easy
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med WireGuard Easy
WireGuard Easy är ett självhostat webbgränssnitt som gör det enkelt att driftsätta och hantera en WireGuard VPN-server för alla kunskapsnivåer. Det tillhandahåller en översikt för att skapa klientkonfigurationer, generera QR-koder för mobil installation och övervaka trafikstatistik i realtid utan att behöva röra WireGuard CLI.
Att själv hosta WireGuard Easy på en VPS ger dig en privat VPN-server under din fulla kontroll. WireGuards moderna kryptografi och lätta kärnmodul levererar betydligt snabbare och effektivare tunnlar än OpenVPN eller IPSec, och webbgränssnittet gör det möjligt att lägga till, inaktivera eller ta bort klienter omedelbart utan att starta om servern.
Viktiga funktioner i WireGuard Easy
Webbhantering
Lägg till, aktivera, inaktivera och ta bort VPN-klienter från ett webbläsargränssnitt utan att använda WireGuards kommandorad.
QR-kodinställning
Generera QR-koder för varje klientkonfiguration att skanna med WireGuard-mobilappen för att snabbt ställa in anslutningen.
Realtidsstatistik
Övervaka bandbreddsanvändning per klient och senast sedda tidsstämplar från översikten för att spåra VPN-aktivitet.
Snabba WireGuard-tunnlar
WireGuards moderna kryptografi och implementering på kärnnivå levererar snabbare och effektivare VPN-tunnlar än OpenVPN.
Klientkonfigurationsexport
Ladda ner klientkonfigurationsfiler för alla enheter som stöder WireGuard, inklusive datorer, mobila enheter och routerklienter.
Varför köra WireGuard Easy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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