WireGuard Easy är ett självhostat webbgränssnitt som gör det enkelt att driftsätta och hantera en WireGuard VPN-server för alla kunskapsnivåer. Det tillhandahåller en översikt för att skapa klientkonfigurationer, generera QR-koder för mobil installation och övervaka trafikstatistik i realtid utan att behöva röra WireGuard CLI.

Att själv hosta WireGuard Easy på en VPS ger dig en privat VPN-server under din fulla kontroll. WireGuards moderna kryptografi och lätta kärnmodul levererar betydligt snabbare och effektivare tunnlar än OpenVPN eller IPSec, och webbgränssnittet gör det möjligt att lägga till, inaktivera eller ta bort klienter omedelbart utan att starta om servern.