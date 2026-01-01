Glance är en Go-baserad, självhostad kontrollpanel som centraliserar dina viktiga informationsflöden till en enda, anpassningsbar sida. Den stöder en bred samling widgetar — RSS-flöden, väderprognoser, Hacker News, Reddit, YouTube-kanaler, serverstatistik, Docker-containerstatus och mer — som alla uppdateras i realtid med minimal resursförbrukning.

Att hosta Glance på din VPS håller dina personliga dataflöden privata och möjliggör integration med interna API:er och tjänster som inte är tillgängliga för molnbaserade alternativ. En standardkonfiguration skapas automatiskt vid första start så att du kan komma åt en fungerande kontrollpanel omedelbart efter driftsättning.