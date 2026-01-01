Installera Glance med en klicksinstallation.
Lättviktig egenhostad översikt som samlar RSS-flöden, väder, serverstatistik och mer i en enda vy.
Välj en VPS-prenumeration för Glance
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Glance
Glance är en Go-baserad, självhostad kontrollpanel som centraliserar dina viktiga informationsflöden till en enda, anpassningsbar sida. Den stöder en bred samling widgetar — RSS-flöden, väderprognoser, Hacker News, Reddit, YouTube-kanaler, serverstatistik, Docker-containerstatus och mer — som alla uppdateras i realtid med minimal resursförbrukning.
Att hosta Glance på din VPS håller dina personliga dataflöden privata och möjliggör integration med interna API:er och tjänster som inte är tillgängliga för molnbaserade alternativ. En standardkonfiguration skapas automatiskt vid första start så att du kan komma åt en fungerande kontrollpanel omedelbart efter driftsättning.
Viktiga funktioner i Glance
Samlad flödesaggregering
Hämta RSS-flöden, Reddit-inlägg, Hacker News och uppdateringar från sociala medier till en enda rullbar instrumentpanelvy.
Server och containerövervakning
Övervaka Docker-containerstatus och servermått tillsammans med dina innehållsflöden utan att byta verktyg.
Omfattande widgetbibliotek
Kalender, väder, marknadsdata, YouTube-kanaler och Twitch-strömmar finns tillgängliga som konfigurerbara widgetar.
Lättviktig Go-binärfil
Glance använder Go för minimalt minnes- och CPU-förbrukning och kör bekvämt vid sidan av andra tjänster på en delad VPS.
Anpassade API-integrationer
Anslut interna API:er och proprietära datakällor för att visa privata mätvärden som hostade kontrollpaneler inte kan komma åt.
Varför köra Glance på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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