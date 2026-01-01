Installera Erugo med ett klick.
Självhostad fildelningsplattform med användarvänliga delningslänkar, lösenordsskydd, kontroller för utgångsdatum och anpassad varumärkesprofilering.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Erugo
Erugo är en egenhostad plattform för fildelning, byggd med Laravel och Vue.js, som låter dig skicka och ta emot filer säkert utan att förlita dig på molnlagringstjänster. Delningar använder användarvänliga URL:er istället för slumpmässiga tokens. Varje överföring kan du skydda med ett lösenord, begränsa till en nedladdningsgräns eller ställa in så att den automatiskt upphör att gälla efter ett visst datum eller tid.
Till skillnad från prenumerationsbaserade molntjänster lagrar Erugo alla filer på din egen VPS utan att en prisnivå sätter några lagringsgränser. En funktion för omvänd delning låter gäster ladda upp filer direkt till din server via en engångsinbjudningslänk, och anpassningsbar design gör att gränssnittet matchar din organisation eller personliga domän.
Viktiga funktioner i Erugo
Användarvänliga delningslänkar
Delningar använder läsbara, minnesvärda webbadresser istället för slumpmässiga token, vilket gör länkar lättare att kommunicera muntligt eller skriftligt.
Lösenords- och utgångskontroller
Skydda valfri delning med ett lösenord, ange ett maximalt antal nedladdningar, eller schemalägg automatisk förfallotid så att filer inte förblir tillgängliga på obestämd tid.
Ångra delade uppladdningar
Skapa en inbjudningslänk för enbart uppladdning så att gäster kan ladda upp filer direkt till din server utan ett konto eller åtkomst till adminpanelen.
E-postaviseringar
Få aviseringar när någon laddar ner en delning eller när en gäst slutför en omvänd delningsuppladdning, helt utan manuell kontroll.
Anpassad varumärkesprofilering och teman
Anpassa logotyper, bakgrunder och färgteman så att fildelningsgränssnittet matchar din organisation eller ditt personliga varumärke.
Varför köra Erugo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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