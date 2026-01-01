Erugo är en egenhostad plattform för fildelning, byggd med Laravel och Vue.js, som låter dig skicka och ta emot filer säkert utan att förlita dig på molnlagringstjänster. Delningar använder användarvänliga URL:er istället för slumpmässiga tokens. Varje överföring kan du skydda med ett lösenord, begränsa till en nedladdningsgräns eller ställa in så att den automatiskt upphör att gälla efter ett visst datum eller tid.

Till skillnad från prenumerationsbaserade molntjänster lagrar Erugo alla filer på din egen VPS utan att en prisnivå sätter några lagringsgränser. En funktion för omvänd delning låter gäster ladda upp filer direkt till din server via en engångsinbjudningslänk, och anpassningsbar design gör att gränssnittet matchar din organisation eller personliga domän.