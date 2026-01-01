Installera Coai med ett klick.
Självhostad AI-aggregeringsplattform som förenar OpenAI, Claude, Gemini och 20+ leverantörer med fleranvändarhantering och användningskvoter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Coai
Coai (Chat Nio) är en plattform för AI-aggregering med öppen källkod som samlar OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen och över 20 andra leverantörer av språkmodeller bakom ett enda hostat gränssnitt. Den går bortom ett enkelt chattgränssnitt genom att lägga till prenumerationsnivåer, tokenkvoter per användare, utfärdande av API-nycklar och användningsfakturering — vilket gör den praktisk för team som behöver erbjuda kontrollerad LLM-åtkomst till flera användare utan att exponera leverantörsnycklar.
Att själv hosta Coai på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över vilka modeller som är tillgängliga, hur mycket varje användarnivå kan förbruka och hur din totala API-kostnad ser ut — utan att betala per-sätesavgifter till en hanterad aggregeringstjänst.
Viktiga funktioner i Coai
Multileverantörsaggregering
Anslut OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen och 20+ leverantörer via en plattform och låt användare växla mellan dem från ett enda gränssnitt.
Användarprenumerationsnivåer
Definiera kostnadsfria och betalda prenumerationsplaner med tokenkvoter per nivå, som kontrollerar hur mycket varje användargrupp kan förbruka över alla konfigurerade leverantörer.
API-nyckelutfärdande
Utfärda API-nycklar till dina användare så att de kan åtkomma konfigurerade modeller programmatiskt – utan att någonsin avslöja dina leverantörers autentiseringsuppgifter.
Uppföljning av användning och fakturering
Övervaka tokenförbrukning per användare och beräknade kostnader i realtid, med konfigurerbara gränser för att förhindra oväntade budgetöverskridanden.
Modellmarknadsplats
Användare upptäcker och väljer bland alla konfigurerade leverantörer via en inbyggd modellväljare, med stöd för funktionsanrop och bildgenerering där det är tillgängligt.
Varför köra Coai på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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