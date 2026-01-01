Coai (Chat Nio) är en plattform för AI-aggregering med öppen källkod som samlar OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen och över 20 andra leverantörer av språkmodeller bakom ett enda hostat gränssnitt. Den går bortom ett enkelt chattgränssnitt genom att lägga till prenumerationsnivåer, tokenkvoter per användare, utfärdande av API-nycklar och användningsfakturering — vilket gör den praktisk för team som behöver erbjuda kontrollerad LLM-åtkomst till flera användare utan att exponera leverantörsnycklar.

Att själv hosta Coai på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över vilka modeller som är tillgängliga, hur mycket varje användarnivå kan förbruka och hur din totala API-kostnad ser ut — utan att betala per-sätesavgifter till en hanterad aggregeringstjänst.