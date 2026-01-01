jfa-go är ett självhostat verktyg för användarhantering för Jellyfin (med sekundärt stöd för Emby) som ersätter manuell kontoskapande med delbara inbjudningslänkar. Varje inbjudan kan tillämpa en Jellyfin-profil som kontrollerar biblioteksåtkomst, transkodningsgränser och andra serverinställningar, medan alternativ för användningsbegränsningar, utgångsdatum, lösenordsregler och CAPTCHA ger administratörer noggrann kontroll över vem som registrerar sig och hur.

Att själv hosta jfa-go tillsammans med Jellyfin tar bort friktionen med att introducera familj, vänner eller betalda supportrar, lägger till flöden för lösenordsåterställning som fungerar med Jellyfins inbyggda funktion "Glömt lösenord", och ansluter användarmeddelanden till Discord, Telegram, Matrix och e-post utan att ge någon data till tredjepartstjänster.