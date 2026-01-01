Installera jfa-go med en klicksinstallation.
Inbjudningsbaserad användarhantering för Jellyfin med profiler, återställning av lösenord och flerkanaliga aviseringar.
Välj en VPS-prenumeration för jfa-go
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med jfa-go
jfa-go är ett självhostat verktyg för användarhantering för Jellyfin (med sekundärt stöd för Emby) som ersätter manuell kontoskapande med delbara inbjudningslänkar. Varje inbjudan kan tillämpa en Jellyfin-profil som kontrollerar biblioteksåtkomst, transkodningsgränser och andra serverinställningar, medan alternativ för användningsbegränsningar, utgångsdatum, lösenordsregler och CAPTCHA ger administratörer noggrann kontroll över vem som registrerar sig och hur.
Att själv hosta jfa-go tillsammans med Jellyfin tar bort friktionen med att introducera familj, vänner eller betalda supportrar, lägger till flöden för lösenordsåterställning som fungerar med Jellyfins inbyggda funktion "Glömt lösenord", och ansluter användarmeddelanden till Discord, Telegram, Matrix och e-post utan att ge någon data till tredjepartstjänster.
Viktiga funktioner i jfa-go
Registrering via inbjudan
Generera delbara inbjudningslänkar med användningsgränser, utgångsdatum och Jellyfin-profiler per länk så att varje gäst får rätt åtkomst automatiskt.
Självbetjäning för lösenordsåterställning
Integrera med Jellyfins "Glömt lösenord"-flöde eller tillhandahåll en "Mitt konto"-sida så att användare kan återställa sina inloggningsuppgifter utan att kontakta en administratör.
Flerkanalsaviseringar
Kontakta användare via Discord, Telegram, Matrix eller e-post för utgångsvarningar, meddelanden och kontohändelser med Markdown-mallar.
Massanvändarhantering
Visa alla Jellyfin-konton i en översikt och aktivera, inaktivera, ta bort eller omprofilera användare i grupp istället för en i taget.
Kontoutgångsregler
Koppla tidsbegränsad giltighet till inbjudningar så att systemet automatiskt inaktiverar eller raderar prov- eller betalmedlemskap efter en fast period.
Ombi och Jellyseerr-synkronisering
Synkronisera användarnamn, lösenord och kontaktuppgifter mellan jfa-go, Ombi och Jellyseerr så att förfrågningar kopplas till rätt konto.
Varför köra jfa-go på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.