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Inbjudningsbaserad användarhantering för Jellyfin med profiler, återställning av lösenord och flerkanaliga aviseringar.

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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
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4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
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KVM 8
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Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med jfa-go

jfa-go är ett självhostat verktyg för användarhantering för Jellyfin (med sekundärt stöd för Emby) som ersätter manuell kontoskapande med delbara inbjudningslänkar. Varje inbjudan kan tillämpa en Jellyfin-profil som kontrollerar biblioteksåtkomst, transkodningsgränser och andra serverinställningar, medan alternativ för användningsbegränsningar, utgångsdatum, lösenordsregler och CAPTCHA ger administratörer noggrann kontroll över vem som registrerar sig och hur.

Att själv hosta jfa-go tillsammans med Jellyfin tar bort friktionen med att introducera familj, vänner eller betalda supportrar, lägger till flöden för lösenordsåterställning som fungerar med Jellyfins inbyggda funktion "Glömt lösenord", och ansluter användarmeddelanden till Discord, Telegram, Matrix och e-post utan att ge någon data till tredjepartstjänster.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i jfa-go

Registrering via inbjudan

Generera delbara inbjudningslänkar med användningsgränser, utgångsdatum och Jellyfin-profiler per länk så att varje gäst får rätt åtkomst automatiskt.

Självbetjäning för lösenordsåterställning

Integrera med Jellyfins "Glömt lösenord"-flöde eller tillhandahåll en "Mitt konto"-sida så att användare kan återställa sina inloggningsuppgifter utan att kontakta en administratör.

Flerkanalsaviseringar

Kontakta användare via Discord, Telegram, Matrix eller e-post för utgångsvarningar, meddelanden och kontohändelser med Markdown-mallar.

Massanvändarhantering

Visa alla Jellyfin-konton i en översikt och aktivera, inaktivera, ta bort eller omprofilera användare i grupp istället för en i taget.

Kontoutgångsregler

Koppla tidsbegränsad giltighet till inbjudningar så att systemet automatiskt inaktiverar eller raderar prov- eller betalmedlemskap efter en fast period.

Ombi och Jellyseerr-synkronisering

Synkronisera användarnamn, lösenord och kontaktuppgifter mellan jfa-go, Ombi och Jellyseerr så att förfrågningar kopplas till rätt konto.

Varför köra jfa-go på Hostinger

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Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

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