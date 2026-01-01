Installera Fider med en ettklicksinstallation.
Plattform för kundfeedback med öppen källkod för att samla in funktionsförfrågningar, genomföra gemenskapsomröstningar och hantera produktfärdplaner transparent.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Fider
Fider är en feedbackplattform med öppen källkod som överbryggar klyftan mellan produktteam och deras användare. Dess offentliga röstningsportal låter användare skicka in idéer, rösta upp befintliga förfrågningar och delta i diskussioner – vilket säkerställer att de mest värdefulla funktionerna prioriteras först. Team kan uppdatera statusar, kommunicera beslut om färdplanen och hålla sin community informerad under hela utvecklingscykeln.
Att själva hosta Fider på er VPS håller all feedback och användardata under er kontroll, eliminerar pris per användare från hostade alternativ och låter er anpassa varumärke och autentisering för att matcha er produkts identitet.
Viktiga funktioner i Fider
Communityröstning
Användare röstar på funktionsförfrågningar så att produktteam objektivt kan prioritera vad som ska byggas härnäst utifrån verklig efterfrågan, snarare än de högljuddaste rösterna.
Statusspårning
Tilldela statusar – planerad, påbörjad, slutförd, nekad – för att hålla communityn informerad om framstegen för varje förslag.
Flexibel autentisering
Stöder e-post-, OAuth- och SSO-inloggningsalternativ så att användare kan engagera sig med minsta möjliga friktion, vilket ökar antalet inlämningar och röster.
Anpassat varumärke
Konfigurerbara logotyper, färger och stöd för anpassade domäner låter dig presentera feedbackportalen som en sömlös förlängning av din egen produkt.
E-postaviseringar
Automatiserade aviseringar håller användare engagerade genom att meddela dem när deras förslag får röster, kommentarer eller statusuppdateringar.
Varför köra Fider på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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