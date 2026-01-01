Fider är en feedbackplattform med öppen källkod som överbryggar klyftan mellan produktteam och deras användare. Dess offentliga röstningsportal låter användare skicka in idéer, rösta upp befintliga förfrågningar och delta i diskussioner – vilket säkerställer att de mest värdefulla funktionerna prioriteras först. Team kan uppdatera statusar, kommunicera beslut om färdplanen och hålla sin community informerad under hela utvecklingscykeln.

Att själva hosta Fider på er VPS håller all feedback och användardata under er kontroll, eliminerar pris per användare från hostade alternativ och låter er anpassa varumärke och autentisering för att matcha er produkts identitet.