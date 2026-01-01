Installera FreeScout med en klicksinstallation.
Lättviktigt helpdesk- och delat inkorgssystem med öppen källkod för professionell kundsupport utan avgifter per agent.
Välj en VPS-prenumeration för FreeScout
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med FreeScout
FreeScout är en gratis, öppen källkods helpdesk- och delad inkorgsplattform byggd med PHP och Laravel, utformad som ett självhostrat alternativ till Help Scout och Zendesk. Den erbjuder ett välbekant, professionellt supportgränssnitt med stöd för flera inkorgar, kollisionsdetektering, sparade svar och arbetsflödesautomatisering – allt ett team behöver för att hantera kundförfrågningar effektivt utan att betala prenumerationsavgifter per agent.
Att driftsätta FreeScout på din VPS med MariaDB ger dig full datasuveränitet över varje kundkonversation, obegränsat antal agenter och inkorgar, samt friheten att utöka funktionaliteten genom modulsystemet. Det finns ingen prissättning per agent, inga konversationsgränser och ingen risk att en leverantör höjer kostnaderna eller avbryter tjänsten.
Viktiga funktioner i FreeScout
Delad inkorg
Flera agenter samarbetar i samma brevlåda, och kollisionsdetektering förhindrar dubbla svar till samma kund.
Arbetsflödesautomatisering
Automatisera repetitiva åtgärder med anpassade regler – tilldela ärenden automatiskt, skicka fördefinierade svar och utlös aviseringar baserat på villkor.
Support för flera mailkorgar
Hantera separata inkorgar för olika avdelningar, varumärken eller produkter från en enda FreeScout-installation.
Sparade svar
Bygg ett bibliotek med svarsmallar för vanliga frågor så att agenter kan svara korrekt och konsekvent på några sekunder.
Modulsystem
Utöka funktionaliteten med community-moduler för livechatt, nöjdhetsundersökningar, kunskapsbas och tredjeparts-integreringar.
Varför köra FreeScout på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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