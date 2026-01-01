FreeScout är en gratis, öppen källkods helpdesk- och delad inkorgsplattform byggd med PHP och Laravel, utformad som ett självhostrat alternativ till Help Scout och Zendesk. Den erbjuder ett välbekant, professionellt supportgränssnitt med stöd för flera inkorgar, kollisionsdetektering, sparade svar och arbetsflödesautomatisering – allt ett team behöver för att hantera kundförfrågningar effektivt utan att betala prenumerationsavgifter per agent.

Att driftsätta FreeScout på din VPS med MariaDB ger dig full datasuveränitet över varje kundkonversation, obegränsat antal agenter och inkorgar, samt friheten att utöka funktionaliteten genom modulsystemet. Det finns ingen prissättning per agent, inga konversationsgränser och ingen risk att en leverantör höjer kostnaderna eller avbryter tjänsten.