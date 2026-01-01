Distribuera BookStack med en klicksinstallation.
Självhostad wikiplattform med en strukturerad hierarki av böcker, kapitel och sidor för organiserad teamdokumentation.
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Vad du kan bygga med BookStack
BookStack är en gratis wiki med öppen källkod byggd på Laravel som organiserar dokumentation i en hierarki med tre nivåer: böcker, kapitel och sidor — vilket speglar hur människor naturligt tänker kring strukturerat innehåll. En WYSIWYG-redigerare, inbyggt Markdown-läge och draw.io-diagramintegration gör att team kan skriva och illustrera dokumentation utan att lämna plattformen.
Att själv hosta BookStack på din egen VPS håller känslig intern dokumentation — som driftinstruktioner, arkitekturbeslut, HR-policyer — helt inom din infrastruktur, utan kostnader per användare och utan tredjepartsåtkomst till ditt innehåll. Rollbaserade behörigheter låter dig kontrollera exakt vem som kan läsa eller redigera varje del av kunskapsbasen.
Viktiga funktioner i BookStack
Strukturerad hierarki
Böcker, kapitel och sidor håller dokumentationen organiserad och navigerbar allt eftersom kunskapsbasen växer till tusentals poster.
WYSIWYG och Markdown-redigerare
Skribenter väljer sin föredragna redigeringsupplevelse – en visuell blockredigerare eller rå Markdown med liveförhandsgranskning – per sida.
Rollbaserade behörigheter
Finkornig åtkomstkontroll på bok-, kapitel- och sidnivå möjliggör segmentering av dokumentation mellan team, entreprenörer och offentliga läsare.
Fulltextsökning
Snabb sökning över all sidtext, rubriker och metadata gör att användare hittar svar utan att behöva veta var innehållet finns.
Sidhistorik
Vi versionerar varje redigering med diff-visning och återställning med ett klick. Detta ger en granskningslogg och ett skyddsnät för samarbetsdokumentation.
Varför köra BookStack på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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