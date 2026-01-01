BookStack är en gratis wiki med öppen källkod byggd på Laravel som organiserar dokumentation i en hierarki med tre nivåer: böcker, kapitel och sidor — vilket speglar hur människor naturligt tänker kring strukturerat innehåll. En WYSIWYG-redigerare, inbyggt Markdown-läge och draw.io-diagramintegration gör att team kan skriva och illustrera dokumentation utan att lämna plattformen.

Att själv hosta BookStack på din egen VPS håller känslig intern dokumentation — som driftinstruktioner, arkitekturbeslut, HR-policyer — helt inom din infrastruktur, utan kostnader per användare och utan tredjepartsåtkomst till ditt innehåll. Rollbaserade behörigheter låter dig kontrollera exakt vem som kan läsa eller redigera varje del av kunskapsbasen.