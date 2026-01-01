Scrypted är en öppen källkodsplattform för hemmavideointegration och en nätverksvideobandspelare (NVR) som förenar IP-kameror över smarta hem-ekosystem, inklusive HomeKit, Google Home, Alexa och Home Assistant. Dess hårdvaruaccelererade transkodning och plugin-arkitektur levererar livestreamar med låg latens och pålitliga dygnet runt-inspelningar utan leverantörslåsning.

Scrypted NVR-pluginet lägger till kontinuerlig inspelning med AI-drivna smarta detektioner, omedelbara rörelsevarningar och en förfinad mobil- och datorapp för fjärrövervakning. Självhosting på din VPS ger dig fullt ägandeskap över ditt material och eliminerar löpande molnprenumerationsavgifter.