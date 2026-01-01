Installera Scrypted med en klicksinstallation.
Högpresterande videointegrationsplattform för hemmet och NVR med AI-drivna smarta detektioner.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Scrypted
Scrypted är en öppen källkodsplattform för hemmavideointegration och en nätverksvideobandspelare (NVR) som förenar IP-kameror över smarta hem-ekosystem, inklusive HomeKit, Google Home, Alexa och Home Assistant. Dess hårdvaruaccelererade transkodning och plugin-arkitektur levererar livestreamar med låg latens och pålitliga dygnet runt-inspelningar utan leverantörslåsning.
Scrypted NVR-pluginet lägger till kontinuerlig inspelning med AI-drivna smarta detektioner, omedelbara rörelsevarningar och en förfinad mobil- och datorapp för fjärrövervakning. Självhosting på din VPS ger dig fullt ägandeskap över ditt material och eliminerar löpande molnprenumerationsavgifter.
Viktiga funktioner i Scrypted
Smarta hem-integration
Streama kameror till HomeKit, Google Home, Alexa och Home Assistant samtidigt från en enda enhetlig plattform.
Dygnet runt NVR-inspelning
Spela in varje kamera dygnet runt med Scrypted NVR-tillägget och bläddra i filmmaterial genom intuitiv tidslinjenavigering.
Smarta AI-detektioner
Få intelligenta aviseringar om rörelse, personer, fordon och djur, drivna av maskininlärningsmodeller på enheten.
Hårdvaruacceleration
Använd GPU- eller hårdvaruaccelererad videoavkodning för smidiga strömmar med låg latens och minimal CPU-belastning.
Pluginekosystem
Utöka funktionaliteten med hundratals community-plugins som stöder kameror, lås, sensorer och smarta hemenheter.
Varför köra Scrypted på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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